Lars Løkke Rasmussen (V) har holdt sig på toppen i Venstre i ti år trods ondt blod og selvskabte kriser.

Venstres 55-årige formand, Lars Løkke Rasmussen, skal i weekenden igen kæmpe for sit politiske liv, når partiet forretningsudvalg og hovedbestyrelse mødes i Brejning.

Det er en erfaren, politisk kriger, der træder ind på arenaen.

Flere regioner i partiet har udtrykt mistillid til ham, en region har åbent opfordret ham og næstformand til at gå, og flere medlemmer af folketingsgruppen har fulgt trop.

Mod dem står en mand, der har overlevet flere storme end en thyborønsk storfisker.

Lars Løkke Rasmussen startede sit politiske liv i Venstres Ungdom i Græsted og blev formand for hele foreningen i 1986. Senere fortsatte han i kommunalpolitik og blev amtsborgmester i Frederiksborg Amt.

Karrieren fortsatte i Folketinget, hvor han blev først indenrigs- og sundhedsminister og siden finansminister under Anders Fogh Rasmussen (V) i 2007.

I den periode gennemførte han svendestykkerne kommunalreformen og sundhedsreformen.

I 2008 ramte den første alvorlige storm dog, da Lars Løkke Rasmussens egne finanser kom til offentlighedens skue.

Dengang var det blandt andet skatteyderbetalte diskotek- og tobaksregninger på 4809 kroner fra Løkkes tid som amtsborgmester, hotelregninger og taxakørsel for 240.000 kroner, der dukkede op i pressen.

Også bilag fra hans tid i Indenrigs- og Sundhedsministeriet tærede på Løkke, som forklarede, at det var sket i "en anden tid".

I 2013, efter Lars Løkke Rasmussens første periode som statsminister, var der igen uro om hans forhold penge, der ikke var hans egne.

Som formand for organisationen GGGI havde han rejst og boet for millioner, der blandt andet kom fra dansk udviklingsbistand.

Året efter - 2014 - var den igen gal. Her kom det frem, at han havde fået tøj for over 150.000 kroner af Venstre, samt at han havde fået partiet til at betale for rengøring af hotelværelser, fordi han ville ryge indendørs.

De mange sager havde tæret så meget på troværdigheden i partiet, at Lars Løkke Rasmussen var tæt på at miste det formandskab, han havde vundet i 2009, da Anders Fogh Rasmussen forlod dansk politik.

Men i et intenst forløb i 2014 endte han med at gå ned i en kælder med næstformand Kristian Jensen og komme op med posten i behold. Og i 2015 kunne han - trods et dårligt valgresultat for Venstre - igen kalde sig selv statsminister.

I den periode kom Lars Løkke Rasmussen i modvind på grund af sit forhold til storfiskeren John-Anker Hametner og spørgsmål om, hvorvidt man kunne købe sig til tid med statsministeren ved at støtte hans fond, Løkkefonden.

Efter valget 5. juli, hvor Venstre tabte magten, startede det opgør, der får sin foreløbige kulmination i weekenden i Brejning.

Mod manges forventning trak Lars Løkke Rasmussen sig ikke som formand efter 10 år på posten for at gøre plads til næste generation.

Det har udløst en intens og hård strid i partiet, hvor dele af baglandet åbent har opfordret formanden til at gå af. Og baglandet har indikeret, at han ved at blive plejer egne interesser og ikke partiets.

- Det er, som om han ejer partiet. Det er finere, at han trækker sig, så vi kan klappe ad ham for alle hans år

- Han lever i sin egen verden, han er omgivet af rygklappere hele tiden, sagde regionsmedlem for Venstre i Midtjylland Jørgen Winther åbent i Debatten på DR.

Men Lars Løkke Rasmussen har ikke tænkt at gå nogen steder frivilligt, har han gentagne gange sagt. Og nu skal han over to dage i Brejning overbevise hovedbestyrelsens 133 medlemmer om, at han skal fortsætte som Venstres formand og statsministerkandidat.

- Han vil true, han vil intimidere, han vil klynke. Han kan tale i fire timer uden problem.

- Men han risikerer, at for hver dag, der går, hvor han ikke trækker sig, gambler han med fortællingen om sig selv som politikeren, der ville det bedste for sit parti og ikke bare sig selv, sagde politisk kommentator Henrik Qvortrup tirsdag.

