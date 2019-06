Henrik Dam Kristensen er ny formand for Folketinget. Han har været vidt omkring siden opvæksten i Vorbasse.

Der er en verden til forskel på Henrik Dam Kristensens beskedne barndomshjem på Østergade 12 i sydjyske Vorbasse og det imposante Christiansborg med sine højloftede sale på Slotsholmen.

Alligevel er det netop rejsen fra det ene til det andet, som Socialdemokratiets 62-årige politiske schweizerkniv kroner, efter at han fredag officielt er blevet valgt som Folketingets nye formand.

Henrik Dam, som han oftest blot kaldes, er folkelig med stort F.

Han er søn af en smed og en butiksindehaver, uddannet på teknisk skole, glad for øl og fodbold og har siden folketingsdebuten i 1990 været minister i ikke færre end fem forskellige ministerier.

I modsætning til sin forgænger, Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, har han desuden opbakning fra alle partier, hvilket samlet set ifølge hans partiformand, Mette Frederiksen, gør ham ideel til at styre slagets gang i Folketingssalen.

- Han har tung erfaring, mange år på Christiansborg, har prøvet at sidde i opposition og regering, han er rolig, besindig, klog og vil være utrolig god til at tage hensyn til både små og store partier, sagde hun torsdag.

Og opbakningen går tydeligvis længere end til egne rækker.

- Han bliver en god formand for Folketinget og er et helt igennem ordentligt og behageligt menneske, skrev eksempelvis Venstres afgående innovationsminister, Sophie Løhde, torsdag på Twitter.

Netop ordet "ordentlig" er i årenes løb gået igen i kollegernes beskrivelse af den driftsikre jyde.

Befolkningen har lært ham at kende under kælenavnet "Postbuddet fra Vorbasse", der både er en faktisk beskrivelse af hans tidligere job som landpost og et billede på hans jordnære facon på de bonede gulve.

Henrik Dam Kristensen kan dog også få pulsen op.

I privatlivet sker det eksempelvis, når han passioneret følger sit barndomsfodboldhold, Vejle Boldklub (VB).

En passion, han tidligere over for Vejle Amts Folkeblad har forklaret dybden af:

- Det første, jeg giver min nye sekretær besked på, er at plotte alle VB's kampe ind i min kalender, så jeg ikke laver andre aftaler de dage.

Om det betyder, at folkestyret fremover går på pause, når "Jyllands rubin" går på banen, er uvist, for Henrik Dam Kristensen selv ville ikke kommentere sin nye post, før han formelt er valgt.

Sikkert er det imidlertid, at der bliver flere penge til stadionpølser, hvis han bestiger formandsstolen og bliver Danmarks højest rangerende efter dronningen.

Formanden for Folketinget tjener godt 1,5 millioner kroner om året plus pension - det samme som statsministeren.

Dermed kan smedesønnen fra Vorbasse se frem til sit mest lukrative job i karrieren, der foruden politikerdonten tæller stillinger som leder af en daghøjskole, informationsmedarbejder i Dansk Flygtningehjælp og altså cyklende postbud.

Privat er Henrik Dam Kristensen på 42. år gift med Bente Dam Kristensen.

Sammen har de to børn, hvilket kun er halvdelen af, hvad de har haft.

Parrets første to børn, døtrene Henriette og Sabrina, døde begge som spæde.

Henrik Dam Kristensen har i forbindelse med en bogudgivelse for et par år siden fortalt, at pigerne døde af en arvelig stofskiftesygdom.

