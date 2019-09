Det er svært at drive Socialdemokratiet med Sass, men umuligt uden siges det. Nu forlader han politik.

Det er på mange måder en sammensat mand, der nu siger farvel til dansk politik efter en turbulent periode.

I offentligheden er Henrik Sass Larsen (S) kendt som en hård hund, der kan fremstå brutal, når han gennem tiden har sat partimedlemmer på plads eller udtalt sig i offentligheden - hvilket han kun gør sjældent.

Omvendt beskriver partikammerater og nære venner ham som en mand med hånden på rattet - men også med en følsom side.

En ting står dog klart, og det er, at han har haft en stor andel i at flytte Socialdemokratiet. Det resulterede i, at Mette Frederiksen (S) indtog Statsministeriet efter valget i juni.

Undervejs blev arbejdspresset samt pressens nysgerrige øjne og kritiske spørgsmål dog for meget for Sass, der tog en pause fra politik, da han fik en depression.

Nu forlader han så Folketinget efter 18 år og bliver ved udgangen af september øverste direktør i DVCA, som er brancheforening for kapitalfonde.

Den 53-årige Henrik Sass Larsen har været Socialdemokratiets gruppeformand samt erhvervs- og vækstminister.

Undervejs har han både raset mod milliardbonus til Nets-chefer og overvejet indgreb mod hemmelighedsfulde kapitalfonde, men nu skal han være direktør for brancheforeningen for kapitalfonde.

Sass Larsen er en mand, om hvem det siges, at det er svært at drive Socialdemokratiet med, men umuligt at drive uden.

Han startede sin politiske karriere som formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) fra 1992 til 1996, og i 2000 blev han valgt til Folketinget.

Siden har Henrik Sass Larsen påtaget sig rollen som blandt andet politisk ordfører og gruppeformand for partiets folketingsgruppe.

Han har spillet en nøglerolle i arbejdet med at bringe både forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt og S-formand Mette Frederiksen til magten.

- Da jeg selv mødte dig første gang, syntes jeg, at du var helt skrækkelig. Siden lærte jeg dig at kende som en af de stærkeste, ideologiske socialdemokrater. Du er loyal til fingerspidserne, har Mette Frederiksen tidligere skrevet på sin Facebook-profil.

Henrik Sass Larsen har som en del af Socialdemokratiets ledelse været helt tæt på Mette Frederiksen.

Netop Sass Larsens helt centrale rolle i S-partitoppen gjorde, at han var favorit til jobbet som finansminister for en ny S-ledet regering.

Selv meldte han sig klar til at indtage Finansministeriet i februar, efter at han var kommet sig oven på en depression. Han deltog i juni i forhandlingerne om at lade en ny regering komme til, men meldte siden fra igen for at blive helt rask.

Det erklærede han sig i starten af september med en udmelding om, at han nu ville koncentrere sig om at skrive Socialdemokratiets historie.

Også i 2011 var Sass Larsen i spil til jobbet som finansminister, da S-R-SF-regeringen blev dannet.

Men daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) besluttede, at han ikke skulle have en ministerpost, efter at Politiets Efterretningstjeneste, PET, havde oplyst Justitsministeriet om, at Henrik Sass Larsen havde udvekslet sms'er med en person i rockermiljøet.

Selv om han siden blev erhvervs- og vækstminister fra 2013 til 2015, var det et hårdt slag at måtte give afkald på finansministerposten endnu en gang.

Henrik Sass Larsen er født i Virum, men voksede op i det almene boligbyggeri Taastrupgård i Høje-Taastrup.

Han har i interviews fortalt om en hård opvækst, hvor han blev slået af sin stedfar, indtil han kom på børnehjem og senere blev bortadopteret.

Sass Larsen brugte et par år på at læse en bachelor i forvaltningsstudier ved Roskilde Universitet (RUC). Han færdiggjorde den imidlertid aldrig og har i stedet brugt mere end 20 år i politik.

Ved folketingsvalget grundlovsdag fik han igen mulighed for at fortsætte sit arbejde på Christiansborg, da han blev genvalgt.

Det blev dog med et skuffende resultat, da Henrik Sass Larsen næsten fik halveret antallet af sine personlige stemmer.

Nu forlader han dansk politik.

- Jeg har været utrolig glad og følt mig meget privilegeret over at have været medlem af Folketinget i næsten 20 år.

- Men det har ligeledes været klart for mig siden valget, at min tid i politik er udrandt, skriver han selv på sin Facebook-profil.

