Med en årelang erfaring som diplomat og internationalt udsyn i bagagen skal Karen Melchior i EU-Parlamentet.

Den 38-årige politiker Karen Melchior har et stort behov for at kommunikere og er kendt som en bramfri kvinde.

Nu kan hun tage sine talegaver med til Bruxelles, da hun med 17.292 stemmer har fået det andet mandat for De Radikale til EU-parlamentsvalget. Hun vil kæmpe for mindre afstand mellem borgerne og EU-systemet samt større åbenhed.

Sammen med hunden Thilde bor hun i lejlighed på Islands Brygge og sidder til daglig i Borgerrepræsentationen i København for De Radikale, men hendes hjerte banker for europapolitik, har hun sagt.

Hun er vokset op med en lillebror og storesøster i Charlottenlund nord for København samt i Zambia og Indien, fordi hendes far, som hun selv har gjort, arbejdede som jurist i Udenrigsministeriet.

Hun beskrives som nysgerrig, stædig og god for en frisk bemærkning og er særdeles aktiv på de sociale medier med over 175.000 tweets, hvilket er helt utroligt mange.

I 2017 kom hun galt afsted, da hun skrev et tweet, som en leder i JydskeVestkysten døbte "sommerens hidtil skøreste". Hun spurgte, om datoen for en indendørs turnering for mandlige old boys-spillere handlede om, at mænd ikke ville "lade kvindernes EM i fodbold få mere opmærksomhed end mandlige i bare en enkelt sommer".

Det vakte opsigt, og hun forsvarede det indledningsvist, men erkendte siden, at det måske ikke var særligt sjovt. Hvis det var en spøg, var der i hvert fald ikke mange, der forstod den.

Hun har haft skiftende baser i København, Bruxelles, London og Paris, hvor hun har arbejdet som diplomat, men hun er ikke altid lige diplomatisk.

For knap et år siden forsøgte hun på et landsmøde at få Morten Helveg fjernet som spidskandidat, da han ifølge hende taler i floskler, holder for mange skåltaler og spiller for meget på tromme, hvilket er hans hobby.

I stedet gik hun selv efter posten, men måtte altså se sig slået af spidskandidaten, som hun nu skal bruge fem år i Bruxelles sammen med.

Siden 2013 har hun stillet op til EU-Parlamentet, Folketinget og byrådet i København, hvor kun det sidste førte til valg.

For anden gang stiller hun med opstillingskreds i Horsens op til Folketinget, når der er valg 5. juni.

Det er dog ikke muligt at sidde både i Folketinget og EU-Parlamentet.

Vælger hun at tage til Bruxelles vil hun blandt andet kæmpe for et frit og åbent internet samt borgernes digitale rettigheder.

Klimaet er den største udfordring, mener hun, og derudover vil hun arbejde for at gøre Europas togforbindelser tidssvarende, tøjle tech-giganterne og få reguleret digitaliseringen.

Siden den kolde krig har vi ifølge Karen Melchior levet i en illusion om, at når et land først er blevet demokratisk, går det ikke tilbage. Men lande som Ungarn og Polen er beviset på, at det hurtigt kan gå den forkerte vej, og derfor taler hun for strammere konsekvenser.

Og nu får hun altså en stemme på den europæiske scene.

/ritzau/