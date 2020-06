Rossen beskrives som hårdhændet og engageret strateg, der nu forlader statsministeren til hendes ærgrelse.

Fra stabschef til termostatschef.

Martin Rossen står bag et af årets mest overraskende jobskift i dansk politik - helt uden at være politiker.

Han forlader en stilling som stabschef i Statsministeriet, som statsminister Mette Frederiksen (S) og han selv ellers har kæmpet for at oprette til ham.

Det er derfor noget overraskende - ikke mindst for Mette Frederiksen, der gerne havde beholdt den dygtige rådgiver.

Statsministeren har sågar forsvaret stillingen i samråd, fordi kritikere frygtede, at den 44-årige rådgiver fik for meget magt uden at kunne stilles til ansvar.

På valgnatten 5. juni sidste år tog Mette Frederiksen sig tid til at takke Rossen og kaldte ham sin "nære ven og nærmeste gennem otte år".

Det ses sjældent, at toppolitikere offentligt fremhæver en rådgiver på den måde. Han kan beskrives som værende den administrative og taktiske chef, mens Frederiksen er den politiske.

Som et andet tegn på det tætte samarbejde fik han både plads i koordinationsudvalget og økonomiudvalget, som er to af regeringens mest magtfulde, der koordinerer politikken. Der sidder ellers kun folkevalgte topministre.

Han er gennem tiden blevet beskrevet som noget ilter og hårdhændet, men også engageret og meget strategisk tænkende.

Nu forlader han altså politik til fordel for et job som vicedirektør med ansvar for kommunikation i Danfoss, der især er kendt for at producere termostater til radiatorer.

Frederiksen og Rossen har kendt hinanden siden deres tid i ungdomspolitik. Men dengang var de noget mere uenige rent politisk og hørte oprindeligt til på hver sin fløj af partiet, hvor Rossen var på højrefløjen overfor Frederiksen, der har en master i afrikastudier.

Han voksede op i et almennyttigt boligbyggeri i Nordborg på Als, hvor moren var bogholder på Danfoss, som er den virksomhed, han nu er blevet vicedirektør i, hvilket han beskriver som en "drengedrøm".

Han er tæt knyttet sin mor og lillesøster, men barndommen indebar også prøvelser med en vanskelig stedfar. Efter studentereksamen læste Rossen statskundskab i Aarhus og blev cand.scient.pol.

Han var ansat i partiets analyseafdeling, inden han fortsatte i det private erhvervsliv i form af TDC, Radius og Microsoft, hvor han endte som kommunikationsdirektør.

I 2011 blev han særlig rådgiver for Mette Frederiksen, der var beskæftigelsesminister, og siden fulgte han med hende, da hun blev justitsminister.

Da partiet kom i opposition i 2015, blev han stabschef i partiet, og de har gennem årene udviklet så tæt et samarbejde, at det selv for socialdemokrater kan være svært at se forskel.

Han har været en af de bærende kræfter bag partiets politiske ryk som højredrejningen i udlændingepolitikken. Partiet har også foretaget en venstredrejning i fordelingspolitikken, som han har støttet, men nok i mindre grad.

Han er kendt for at være kontrollerende og har en stor del af ansvaret for partiets topstyring og strategiske drejning, der førte til en valgsejr i 2019.

Kærligheden til politik stikker dybt, så det har vakt opsigt, at han forlader en stilling, som statsministeren har måttet forsvare offentligt.

Men han har en fortid i det private erhvervsliv, er fra Als og så har det formentlig også spillet ind, at hans rolle som stabschef og til tider lidt kantede facon har medført en del medieomtale for den i offentligheden ellers private mand.

Et satireprogram på det nu hedengangne Radio24syv fik sågar fabrikeret en kæmpe ballon, der forestillede Rossen som en baby som led i kritikken.

Statsministeren har endnu ikke taget stilling til, om stillingen skal genbesættes. Det står dog klart, at det bliver mere end svært at erstatte Rossen.

