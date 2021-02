Hun elsker Harry Potter-bøger, men er nu politisk ordfører og frontfigur for Enhedslisten uden brug af magi.

Statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale og eksstatsminister Lars Løkke Rasmussens exit fra Venstre. Det bød 1. januar 2021 på i det politiske landskab.

Men der skete også noget ganske interessant hos Enhedslisten den dag.

For det var ikke traditionen tro den politiske ordfører, Pernille Skipper, der kommenterede statsministerens nytårstale for Enhedslisten.

Nej, det var partifællen Mai Villadsen, som udlagde teksten for regeringens støtteparti.

Og så var der vist ikke længere nogen tvivl: 29-årige Villadsen fra Kibæk ved Herning var kørt i stilling som Enhedslistens næste politiske ordfører og dermed frontfigur.

Formelt sker skiftet senere onsdag i forbindelse med et gruppemøde, erfarer Ritzau. Partiet har allerede indkaldt til pressemøde klokken 11.45.

Villadsen skal fylde nogle enormt store sko ud. For den politiske ordfører i Enhedslisten er per definition en stemmesluger.

Skipper fik over 30.000 personlige stemmer ved 2019-valget. Før Skipper hev Johanne Schmidt-Nielsen over 40.000 personlige stemmer hjem både i 2011 og 2015, og inden da var Pernille Rosenkrantz-Theil - i dag socialdemokratisk minister - en markant skikkelse i dansk politik som frontfigur i Enhedslisten.

Til sammenligning: Villadsen blev valgt ind i Folketinget i første forsøg i forbindelse med valget i 2019. Med 2572 personlige stemmer. Så hun er ikke i superligaen af dansk politik. Endnu i hvert fald.

Ganske hurtigt blev Villadsen af mange iagttagere nævnt som et godt bud på at afløse Skipper, der grundet Enhedslistens rotationsprincip er i gang med sin foreløbige sidste valgperiode.

Emnet har Villadsen flere gange forsøgt at komme uden om.

- Altså, fordi vi har en rotationsordning, er det jo noget, der hele tiden bliver diskuteret i Enhedslisten. Hvem der skal have hvilke roller på sigt. Men det er jo ikke noget, som nogen af os har truffet nogen beslutninger om endnu.

- Endsige mig selv. Det er da en stor cadeau, men jeg synes, vi er rigtig mange dygtige politikere i Enhedslisten, sagde Villadsen i et interview med Politiken i slutningen af 2019.

Dengang tilføjede Villadsen, at hun ikke havde taget stilling til, om det overhovedet var noget, hun ville.

- Lige nu prøver jeg at lande i det at være medlem af Folketinget, udtalte hun til avisen.

Helt tilfældigt og chokerende er valget af Villadsen som politisk ordfører ikke.

Straks efter 2019-valget blev hun udstyret med posten som klimaordfører. En ganske tung post, da klimaet var og fortsat er en af de vigtigste politiske emner efter valget. Som klimaordfører var hun sikret taletid i medierne og at blive et mere kendt ansigt i den brede befolkning.

Villadsen havde også sin gang på Christiansborg, inden hun blev folkevalgt. Fra 2015 til 2019 var hun politisk rådgiver for partiet.

Hun er desuden tidligere formand for organisationen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

Villadsen har før udtalt, at politikerne på Christiansborg en dag skal afspejle befolkningen bedre. Og at Enhedslisten "mangler nogle brune danskere i partiet".

- Magtdanmark består af en gruppe mennesker, som kan regnes for en meget lille procentdel af virkeligheden. Lige nu bevæger jeg mig rundt på Christiansborg, hvor størstedelen af dem, jeg møder, er akademikere.

- Men mine Facebook-venner er frisører, sosu-assistenter og landmænd, og de synes, at meget af det, jeg går op i, er noget pis, og det får jeg rigtig meget ud af.

- Jeg kan snakke med dem og forstå, hvordan tingene hænger sammen derude, udenfor murerne, sagde hun i 2016 i et interview med mediet Vice.

I et interview med Altinget i slutningen af 2019 udtalte Villadsen, at hun var "enormt overvældet over, hvor travlt man har" som folketingspolitiker.

Travlhed bliver der utvivlsomt mere af i den kommende tid som politisk ordfører for Enhedslisten.

/ritzau/