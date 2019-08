Kristian Jensen har længe bejlet til formandsposten i Venstre. Men nu ryger han måske som næstformand.

Når Venstres næstformand, Kristian Jensen, er i København, løber han en tur hver morgen. Typisk fem kilometer på Christianshavn.

Faktisk løber han en tur hver morgen. Uanset hvor han er i verden. Det blev for eksempel også til en morgenløbetur, da han som udenrigsminister var i Ukraine og havde et meget tætpakket program.

Morgenløbeturen er vigtig for Kristian Jensen. I disse dage måske vigtigere end nogensinde før i hans politiske karriere.

- Det er mit rum med fri mulighed for at tænke. Ruten er den samme hver morgen, så den skal jeg ikke tænke over.

- Så kan hjernen gå på langfart. Er det et politisk problem, så forsøger jeg at tænke det igennem her, har Kristian Jensen tidligere udtalt til Altinget om sine løbeture i hovedstaden.

Siden 2009 har han været næstformand i Venstre, men spørgsmålet i disse dage er, om han overhovedet når målstregen og bliver formand for sit parti.

Ja, faktisk handler det efter den seneste tids uro internt i Venstre om, hvorvidt han bliver siddende som næstformand.

Måske kommer der et svar i denne weekend. Venstres forretningsudvalg mødes fredag, mens hovedbestyrelsen mødes lørdag. Formandskabet og krisen i partiet er på dagsordenen.

Venstre i Region Midtjylland, altså Kristian Jensens eget bagland, har meldt klart ud og opfordret formandskabet til at træde tilbage. Altså både formand Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

Ingen kender Kristian Jensens næste træk. Først på måneden, da uroen så småt brød ud, slog Kristian Jensen klart fast, at han agter at genopstille som næstformand. Siden da, mens krisen har taget til, har tavsheden hersket hos Kristian Jensen.

Tilbage i 2014 udfordrede han Løkke som formand på det efterhånden legendariske hovedbestyrelsesmøde i Odense. Løkkes bilagssager og tøjindkøb fyldte for meget, men det endte med status quo efter et meget omtalt møde mellem Løkke og Kristian Jensen i en kælder.

Løkke fortsatte som formand, mens Kristian Jensen fortsatte som næstformand.

"Kronprins Kristian Kedelig", som dele af partiet døbte ham, havde ikke modet til at vælte Løkke. Kristian Jensen stod med sværdet, klar til at svinge, men tøvede, var analysen.

Kristian Jensen havde ifølge sig selv af kærlighed til Venstre ofret sig og dermed skånet partiet for et langt og opslidende kampvalg.

Og nu er løbet måske kørt for Kristian Jensen, hvis politiske cv ellers er imponerende. Tidligere skatteminister. Tidligere udenrigsminister. Tidligere finansminister.

Kristian Jensen har i en årrække løbet og løbet og sigtet mod formandsposten, men paradoksalt kan det være slut i en tid, hvor Venstre er gået flot frem ved det seneste folketingsvalg for få måneder siden.

Det var næppe det scenarie, Kristian Jensen havde set for sig tilbage i 2009, hvor han blev næstformand.

Da daværende statsminister og Venstre-formand Anders Fogh Rasmussen tog til Nato i 2009, havde han kørt Kristian Jensen i stilling som næstformand.

Og i sin afskedstale på Venstres landsmøde satte Fogh Rasmussen forskellen på Løkke og Jensen i relief.

- I er forskellige, men tilsammen repræsenterer i lige præcis den styrke, som Venstre har brug for, sagde Fogh i sin afskedssalut.

Her ti år senere er den styrke svær at få øje på.

