Marine Le Pen tabte det franske præsidentvalg. Livet i politik er dog med europæiske ambitioner.

Engang var Marine Le Pen fars pige.

Gennem en stor del af sit liv har lederen af Rassemblement National - tidligere Front National - og tidligere præsidentkandidat i det franske præsidentvalg gået i farens fodspor.

Det var faren, Jean-Marie Le Pen, som i 1972 stiftede det højrenationalistiske, EU- og indvandringskritiske parti Front National.

- Det er manden i mit liv, sagde Marine Le Pen om faren i et interview med tv-kanalen TF1 i 2004.

Men forholdet er blevet køligt de seneste år.

Siden Marine Le Pen blev valgt som Front Nationals partiformand i 2011, har den 48-årige advokat lagt afstand til faren.

I 2015 smed hun ham ud af partiet. En kommentar, om at Holocaust - udryddelsen af jøder under Anden Verdenskrig - var "en historisk detalje", blev for meget.

Det markerede samtidig et vendepunkt i datterens politiske karriere, der begyndte 17 år forinden.

I 1998 blev den dengang 30-årige Marine Le Pen valgt som regionsmedlem i Île-de-France, hvor blandt andet Paris hører til.

Le Pen meldte sig som 18-årig ind i Front National efter en tumultagtig opvækst, hvor familiens barndomshjem blandt andet blev udsat for et bombeattentat midt om natten.

- Jeg gik ind i politik ad den mest voldelige, grusomme og brutale vej, skrev hun i sin selvbiografi fra 2006 om angrebet.

Det er ikke kun sin far, som Marine Le Pen har forsøgt at distancere sig fra.

Også Front Nationals til tider kontroversielle indvandringspolitik under farens ledelse blev nedtonet i forsøget på at nå flere vælgere.

Det blev tydeligt i valgkampen i 2017, hvor symbolikken ikke er til at tage fejl af. Væk var Front Nationals flamme i præsidentkandidatens logo, der i stedet er erstattet af en rose og ordene "Marine" og "præsident".

Efter nederlaget har Marine Le Pens dog blandet kortene. Front National er blevet til Rassemblement National - National samling - og fokus er nu også på at samle immigrationskritiske partier i EU i en ny alliance.

Den tidligere meget EU-skeptiske politik er tonet ned og op til valget til EU-Parlamentet står Rassemblement National til at blive det største parti med lige over 20 procent af stemmerne.

/ritzau/