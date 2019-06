Alex Vanopslagh har haft politisk succes, der står i kontrast til den nuværende situation i Liberal Alliance.

Efternavnet er svært at udtale. Og han ved det godt selv.

Derfor kunne man før kommunalvalget i Københavns Kommune i 2017 se valgplakater med Alex Vanopslagh ledsaget af teksten "Svært at udtale. Nemt at sætte kryds ved".

Det sidste var mange københavnere enige i, og de valgte ham ind i borgerrepræsentationen med syvendeflest stemmer af alle politikere i kommunen.

Fremover kommer endnu flere danskere på efternavn med den 27-årige politiker fra Liberal Alliance, efter at partiets folketingsgruppe søndag har valgt ham til at overtage rollen som partileder efter Anders Samuelsen.

Det sker efter partiets katastrofevalg til Folketinget. Her gik LA fra at være regeringsparti med 13 mandater til at have blot fire mandater og udsigt til minimal indflydelse de næste fire år.

Netop deltagelsen i VLAK-regeringen har Alex Vanopslagh selv peget på som en årsag til partiets store kollaps.

- Vi havde nogle idealer og var systemkritiske, men er måske endt med at ligne et systemparti, der forvalter velfærden i stedet for at reformere den.

- Det tror jeg, er det signal, som vores vælgere har sendt til os ved at stemme andre steder denne gang, sagde han til DR morgenen efter onsdagens store valgnederlag.

Alex Vanopslagh var fra 2014 til 2016 landsformand for Liberal Alliances Ungdom, har sort bælte i karate og er far til sønnen Milton. Han er en af meget få succeshistorier for LA ved folketingsvalget.

Han var med 3337 personlige stemmer medvirkende til, at partiet erobrede et mandat i Vestjyllands Storkreds, hans egen hjemstavn.

Alex Vanopsplagh er født i Frankrig og opvokset i Struer, og han har været forbi Herning, Odense og København på sin vej gennem uddannelsessystemet og en titel som cand.scient.pol.

Nu står sønnen af en ufaglært mor og en far, der er slagter, med endnu en personlig succes i bagagen.

Allerede kort efter onsdagens valgnederlag blev Alex Vanopslagh nævnt som en mulig kommende partileder af Henrik Dahl, der sammen med Ole Birk Olesen og Simon Emil Ammitzbøll-Bille udgør resten af LA's folketingsgruppe.

Hos Liberal Alliances Ungdom er landsformand Signe Bøgevald Hansen ikke i tvivl om, at Alex Vanopslagh kan udfylde opgaven med at få LA ind på et mere rent liberalt spor igen.

- Jeg er sikker på, at han vil tale mange af de større principielle dagsordener op og tage den værdikamp, som har manglet under regeringsdeltagelsen, siger hun.

- For mig at se er han dygtig, han har en god ideologisk baggrund. Han har formået at få et stort stemmetal til borgerrepræsentationen i København, og han har samtidig bevist, at han kan samle folk i Jylland, fordi han fik et rigtig godt folketingsvalg.

- Samtidig formåede han i en splittet situation at samle moderpartiet og ungdomspartiet, da han var landsformand og tredoblede vores medlemstal, siger Signe Bøgevald Hansen.

Alex Vanopslagh rager i vejret med både sine 190 centimeter og sine retoriske evner.

Dem viste han blandt andet under Folkemødet i 2016, hvor han blev kåret som Danmarks bedste unge debattør efter at have vundet finalen ved DM i debat.

- Alex, du er i en klasse for sig. Du skal have en T-shirt, hvor der står "Im a fucking rock star", sagde politisk kommentator Søs Marie Serup efter finalen, hvor hun sad i dommerpanelet.

/ritzau/