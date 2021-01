Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har efter et langt tilløb valgt at melde sig ud af Venstre.

Tidligere statsminister, tidligere partiformand og nu også tidligere medlem af Venstre.

Sådan kan Lars Løkkes Rasmussens hidtidige politiske karriere i korte træk opridses, efter at han fredag meddelte, at han har meldt sig ud af det parti, han har spillet en væsentlig rolle i gennem flere årtier.

- Jeg vil gerne være en aktiv stemme i overgangens og håbets tid, men det kræver, at jeg sætter mig selv fri, skriver han på Facebook.

Allerede i efteråret begyndte Lars Løkke Rasmussen at lufte tanker offentligt om at forlade Venstre, efter at han godt et år tidligere - i august 2019 - trak sig som formand efter pres fra dele af partiets bagland samt fra flere medlemmer af folketingsgruppen.

Siden har han som almindeligt folketingsmedlem fået tid til at skrive en ny bog - "Om de fleste og det meste" - der udkom i september. Af bogen fremgik det, at han var uafklaret om sin politiske fremtid.

Han har også fungeret som politisk kommentator i dagbladet B.T., og senest har Lars Løkke Rasmussen deltaget i et realityshow, da han sammen med en håndfuld andre kendte personer sejlede over Atlanterhavet.

Det er uvist, om han vil fortsætte den politiske karriere, som for alvor begyndte, da han i 1986 ved et kampvalg blev formand for Venstres Ungdom i Græsted. Siden vandt han stort set alle magtkampe i partiet.

Senere fortsatte han i kommunalpolitik og blev amtsborgmester i Frederiksborg Amt.

Karrieren fortsatte i Folketinget, hvor han blev først indenrigs- og sundhedsminister og siden finansminister under Anders Fogh Rasmussen (V) i 2007.

I den periode gennemførte han svendestykkerne kommunalreformen og sundhedsreformen.

I 2008 ramte den første alvorlige storm, da Lars Løkke Rasmussens egne finanser kom til offentlighedens skue.

Dengang var det blandt andet skatteyderbetalte diskoteks- og tobaksregninger på 4809 kroner fra Løkkes tid som amtsborgmester, hotelregninger og taxakørsel for 240.000 kroner, der dukkede op i pressen.

Også bilag fra hans tid i Indenrigs- og Sundhedsministeriet tærede på Løkke, som forklarede, at det var sket i "en anden tid".

I 2013, efter Lars Løkke Rasmussens første periode som statsminister, var der igen uro om hans forhold til penge, der ikke var hans egne.

Som formand for organisationen GGGI havde han rejst og boet for millioner, der blandt andet kom fra dansk udviklingsbistand.

Året efter - i 2014 - var den igen gal. Her kom det frem, at han havde fået tøj for over 150.000 kroner af Venstre, samt at han havde fået partiet til at betale for rengøring af hotelværelser, fordi han ville ryge indendørs.

De mange sager havde tæret så meget på troværdigheden i partiet, at Lars Løkke Rasmussen var tæt på at miste det formandskab, han havde vundet i 2009, da Anders Fogh Rasmussen forlod dansk politik.

Men under et intenst forløb i 2014 endte han med at gå ned i en kælder med næstformand Kristian Jensen og komme op med posten i behold. Og i 2015 kunne han - trods et dårligt valgresultat for Venstre - igen kalde sig selv statsminister.

I den periode kom Lars Løkke Rasmussen i modvind på grund af sit forhold til storfiskeren John-Anker Hametner og spørgsmål om, hvorvidt man kunne købe sig til tid med statsministeren ved at støtte hans fond, Løkkefonden.

Efter valget 5. juni 2019, hvor Venstre tabte magten, begyndte det opgør i partiet, der godt to måneder senere endte med, at han forlod formandsposten.

Nu fortsætter Lars Løkke Rasmussen indtil videre som løsgænger i Folketinget.

/ritzau/