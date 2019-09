Inger Støjberg vandt lørdag kampvalget mod Ellen Trane Nørby om at blive Venstres næstformand.

For et år siden luftede hun tanker om at blive formand for Venstre. På samme tid udelukkede Inger Støjberg, at posten som næstformand i partiet var noget for hende.

- Hvis man vil være formand for Venstre, skal man have evnen, lysten og viljen. Og der er ingen som helst tvivl om, at jeg ved med mig selv, at jeg ikke er sådan en, der blæser omkuld, hvis det blæser.

- Så jeg har viljen. Men evnen og lysten har jeg ikke gjort op med mig selv, om jeg har, sagde Støjberg i et interview til Jyllands-Posten forud for Venstres landsmøde sidste år.

I samme interview slog hun fast, at posten som næstformand ikke havde hendes interesse:

- Jeg ser ikke mig selv som næstformand for Venstre.

Men meget er sket på et år. Den interne uro i Venstre efter sommerferien førte til, at Lars Løkke Rasmussen stoppede som formand og Kristian Jensen som næstformand.

Kort tid efter meldte Støjberg sig som kandidat til næstformandsposten, og i et kampvalg mod Ellen Trane Nørby sejrede Støjberg på Venstres ekstraordinære landsmøde lørdag i Herning.

Inden da blev Jakob Ellemann-Jensen uden modkandidat valgt som ny formand.

Men tilbage til Støjberg. I begyndelsen af august tabte hun i folketingsgruppen et kampvalg om at blive gruppenæstformand og dermed blive en del af partiets ledelse.

Mange Venstre-folk mente ellers, at Støjberg som stor stemmesluger fra folketingsvalget i år havde fortjent en plads i ledelsen. Der sidder hun nu som næstformand.

Støjberg er en af landets mest omdiskuterede og kontroversielle politikere. Hun kan dele vandene med sine udtalelser - både i befolkningen og internt i Venstre. Især som udlændinge- og integrationsminister gjorde hun sig bemærket.

Eksempelvis da hun fejrede sin 50. stramning som udlændinge- og integrationsminister med lagkage.

Dengang sendte forhenværende Venstre-formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen hende en sms med beskeden om, at han ikke ville anbefale hende at lave flere Facebook-opslag med lagkager.

Støjberg endte i sit hidtil største stormvejr, da sagen om de såkaldte barnebrude blev belyst i 2016.

Som udlændinge- og integrationsminister havde hun angiveligt bedt om, at alle asylpar, hvor den ene part var under 18 år, skulle adskilles, når de blev indlogeret på et dansk asylcenter, uden individuel sagsbehandling.

Det var en ulovlig instruks, men Støjberg fastholder, at hun aldrig har "forsøgt at iværksætte en ulovlig praksis". En undersøgelseskommission skal se på sagen og Støjbergs rolle.

Sagen har tilsyneladende ikke smittet synderligt af på Støjbergs popularitet. Ved det seneste folketingsvalg hentede hun 28.420 personlige stemmer, hvilket gjorde hende til valgets fjerdestørste stemmesluger.

Hun er opkaldt efter sin farmor. Faderen var meget aktiv i Venstre, og den passion tog datteren til sig.

I 2001 blev hun valgt ind i Folketinget. Støjberg har haft flere forskellige ministerposter, og hun har også været politisk ordfører for Venstre.

Nu er Støjberg så ny nummer to i Venstre. Hun overtager posten efter Kristian Jensen, der efter en turbulent tid i Venstre valgte at trække sig i sidste måned.

Måske fejres den nye post med en cola zero, som Støjberg er stor fan af. Måske lidt alkohol sniger sig med denne lørdag. Og måske hun danser til tonerne af Sussi og Leo, som hun engang har skrevet en bog om.

