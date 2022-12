Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nye Borgerliges nye skud på stammen er ikke bange for at sige 'negerboller' eller male sig brun i ansigtet for at støtte Pyrus – også selvom det afføder hadefulde kommentarer og holdninger på sociale medier.

27-årige Mikkel Bjørn blev valgt ind ved årets folketingsvalg og har siden fået hele ti ordførerposter i partiet. Han holder især af dansk kultur, identitet og historie – og den hjertesag er truet af alle dem, der føler sig krænket, mener han.

»De, der føler sig krænket, har ikke mere ret end dem, der ikke gør. På den måde skal vi ikke tage de overdrevne hensyn til de, ofte meget få individer, der føler sig krænkede over et eller andet element i vores kultur eller historie,« siger han og fortsætter.

»Det er til grin og latterligt – og vi skal blive meget bedre til at afvise den form for krænkelseshysteri.«

Mikkel Bjørn klædte sig sammen med sin sekretær ud som en flødebolle efter nyheden om, at julekalderen Pyrus blev fjernet. Vis mere Mikkel Bjørn klædte sig sammen med sin sekretær ud som en flødebolle efter nyheden om, at julekalderen Pyrus blev fjernet.

Mikkel Bjørns yndlingsfilm er dem, hvor verden går under. Han elsker Pepsi Max – og så har han en bred buffet af yndlingsretter.

»Min livret er and, medisterpølse og negerboller,« griner han – og understreger samtidig sin pointe om, at han siger, hvad han vil.

Kan du forstå, at nogen bliver ramt af ord som 'negerbolle' – og at du for eksempel har malet dig brun i ansigtet, som flere har kritiseret for at være 'blackface' (udtryk for blandt andre hvide slaveejere, der malede sig sorte i hovedet med det formål at latterliggøre deres slaver, red.)?

»Hvis ikke man har intention om at krænke nogen og ikke bruger det personligt over for nogen, så synes jeg, det er noget nonsens, det der med at føle sig krænket,« siger han.

»Og jeg forstår ikke helt det der blackface-begreb, men hvis nogen historisk har gjort det for at latterliggøre andre, tager jeg skarpt afstand fra den idé.«

Mikkel Bjørn ved godt, at det bestemt ikke er alle – hverken borgere eller politikere, der bifalder hans ord eller tankegang.

»Ud over familie og venner eller dem, der stemmer på os, er der ikke ligefrem klapsalver,« siger han.

Især på de sociale medier møder Mikkel Bjørn dagligt ubehagelige kommentarer. Nogle værre end andre.

»Der var en gymnasielærer, der kaldte mig nazist på Twitter den anden dag. Det er et udtryk for historieløshed, og jeg håber ikke, at han tager de holdninger med i klasselokalet,« fortæller Mikkel Bjørn, der »ikke ville gøre det selv«.

Inden Mikkel Bjørn fik sin nye arbejdsplads på Borgen, underviste han nemlig selv i samfundsfag i udskolingen. Og selvom det unge folketingsmedlem har stærke holdninger, prægede de kun svagt i klasseværelset, fortæller han.

Mikkel Bjørn bliver den tredje lærer i Nye Borgerlige, hvor både Lars Boje-Mathiesen og det nu tidligere medlem Mette Thiesen har skiftet skolen ud med magten.

Men han bliver bestemt ikke den første i partiet med klare holdninger eller en frygt for at sige, præcis hvad han mener – uagtet hvilke reaktioner der falder tilbage.