Johanne Schmidt-Nielsen begyndte sit politiske virke allerede som 12-årig, men skifter nu til Red Barnet.

I Enhedslistens selvforståelse er alle lige.

Partiet er et kollektiv, hvor alle medlemmer og det fælles partiprogram har æren for den fremgang, som partiet har haft gennem de senere år.

Derfor har man næsten kunnet høre baglandets hænder vride sig, dengang partiets Johanne Schmidt-Nielsen som frontfigur blev beskrevet som en af hovedårsagerne til fremgangen.

Partiet har flere gange diskuteret, om man skulle droppe valgplakater med hendes billede på, fordi det jo er partiet, der var det væsentligste.

Det er ikke sket. Naturligvis ikke. For i realiteternes verden kan ingen komme uden om hendes enorme betydning for Folketingets mest venstreorienterede parti.

Derfor bliver det noget af et tab for partiet, når Johanne Schmidt-Nielsen fremover skal være generalsekretær i Red Barnet. Dermed forlader hun Enhedslisten, som hun har haft så stor betydning for.

Ved valget i 2007 havde de færreste hørt om den dengang 23-årige komet. Formentlig heller ikke den daværende konservative leder Bendt Bendtsen.

Så kort før den afsluttende partilederrunde på tv bad Bendt Bendtsen efter Johanne Schmidt-Nielsens udsagn hende om at hente kaffe i den tro, at hun var en piccoline.

Da de kort efter sad over for hinanden i tv-studiet, blev det klart for de fleste, at Johanne Schmidt-Nielsen har en usædvanlig evne til at brænde igennem på tv.

Bendt Bendtsen husker dog episoden anderledes, da han slet ikke drikker kaffe, og han har kaldt det en "fantastisk spinhistorie".

Johanne Schmidt-Nielsen voksede op i bofællesskabet Drejerbakken på Fyn, hvor hun boede sammen med sin mor. Hendes politiske virke begyndte allerede som 12-årig, hvor hun meldte sig ind i Socialdemokraternes ungdomsorganisation, DSU.

Drivkraften var modvilje mod uligheden i folkeskolen, hvor hun oplevede kammerater, som ikke havde samme mulighed som hendes selv for at få hjælp til lektierne derhjemme.

Som 15-årig meldte hun sig dog ud igen, fordi DSU efter hendes mening ikke var venstreorienteret nok, og derefter var hun aktiv i og omkring Enhedslisten.

Som ung aktivist var Johanne Schmidt-Nielsen med til at kaste 200 kilo pasta ud på Finansministeriets trappe i protest mod forringelser af SU'en. I 2011 var hun avanceret så meget, at det var hende, som sad inde på daværende finansminister Bjarne Corydons (S) kontor for at forhandle finanslov.

Under forhandlingerne med Corydon har man ofte haft indtryk af, at Johanne Schmidt-Nielsen har haft lyst til at kyle med det forhåndenværende.

Hendes forbitrelse over, at regeringen i 2012 på målstregen skiftede Enhedslisten ud med den borgerlige opposition som aftalepartner om en skattereform, er tv-historie:

- Jeg er rasende. Regeringen pisser på deres vælgere, hvæsede en synligt påvirket Schmidt-Nielsen for de snurrende kameraer.

Dermed er det altså en markant stemme for samfundets svageste med en særlig evne til at udtrykke indignation, som fremover bliver børnenes beskytter i Red Barnet.

/ritzau/