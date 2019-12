Uffe Elbæk har kæmpet for den grønne dagsorden og mod partiets personsager. Nu træder han tilbage som leder.

Idéen om Alternativet startede på gaden.

Allerede i en ung alder drømte Uffe Elbæk om at forandre samfundet og på et gadehjørne på Frederiksberg kom han i 2013 på at stifte et parti, der skulle forandre dansk politik og fremme den grønne dagsorden.

Men nu er tiden inde til at give den grønne fane videre, og på selv samme gadehjørne annoncerer han mandag sin afgang.

- I går ramte jeg pensionsalderen, så nu pensionerer jeg mig selv som politisk leder, skriver han i forbindelse med sin afgang.

Han vil forsætte i Folketinget og lade det være op til partiet at vælge en ny leder til næste år.

Alternativet har i en nylig evaluering konkluderet, at "personfiksering" fyldte for meget, og at partiets strategi om at tage "mandaterne ud af ligningen" var for svær at forklare. Flere profiler stod frem med direkte kritik af partilederen.

I 2017 dannede Alternativet sin egen grønne blok, og i 2018 - et år før valgkampen - præsenterede partiet sin strategi om at tage partiets "mandater ud af ligningen" og pege på Uffe Elbæk som statsminister.

Ifølge den nylige evaluering var den strategi vanskelig at kommunikere, og der blev brugt for meget tid på den.

To eksperter i statsret slog fast, at det ikke kunne lade sig gøre rent praktisk. Og den ultimative dom kom ved valget grundlovsdag, hvor vælgerne delvist skrev Alternativet ud af ligningen, da regeringen har flertal uden partiet, som mistede mandater.

I 2013 lignede det en kamp mod alle odds at få Alternativet valgt til Folketinget. Men Elbæks grønne tropper stormede ind på tinge og kunne konstatere, at hans spæde parti blev stærkere repræsenteret end De Radikale, som han blev valgt for i 2011, men siden forlod.

Han startede som socialpædagog i Aarhus Kommune i 1980'erne. Men han ville mere - og han gik fra at være kommunalt ansat udviklingsmedarbejder til at grundlægge iværksætteruddannelsen Kaospiloterne i 1991, hvor han var rektor til 2006.

Den treårige uddannelse til kaospilot med vægt på projektledelse skulle være med til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden, og for mange har uddannelsen givet job i erhvervslivet, mens mere end en fjerdedel af eleverne ifølge skolen starter selvstændig virksomhed.

Men uddannelsen har også været udsat for hård kritik for at uddanne eleverne til at starte projekter, som ikke har reel samfundsværdi, for skatteborgernes penge.

Som rektor for Kaospiloterne var Elbæk en markant kulturpersonlighed i Aarhus, og det blev afsættet for en politisk karriere. Han blev valgt til Aarhus Byråd for De Radikale i 2001.

Tiden i Aarhus sluttede i 2007, da Uffe Elbæk flyttede til København for at være direktør for den internationale sports- og menneskerettighedsbegivenhed World Outgames.

Ved valget i 2011 blev den initiativrige iværksætter stemt ind i Folketinget. Allerede før han rigtigt havde nået at virke som folketingsmedlem, blev han overraskende udpeget som kulturminister.

Men den utraditionelle minister forlod frivilligt magtens tinde, da der blev sået tvivl om hans habilitet i forbindelse med nogle middage betalt af Kulturministeriet. Siden frikendte Rigsrevisionen dog Elbæk for anklagerne.

Elbæk har suverænt været Alternativets største politiske navn, og derfor er det et åbent spørgsmål, om hans arvtager kan fortsætte projektet.

