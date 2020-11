Mogens Jensen må forlade sin ministerpost efter aflivning af mink uden lovgrundlag.

Siden han var barn, har Mogens Jensen været den fødte entertainer, og han kan uden problemer indtage en scene med en parodi eller en sang fra arbejdersangbogen. Og modsat visse andre politikere gør han det med succes.

De seneste par uger har han dog spillet en mildest talt uheldig hovedrolle i sagen om aflivningen af mink, hvor loven ikke var på plads.

Dermed må han onsdag forlade scenen som minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

Han blev født på spisebordet i Nykøbing på Mors i en villa, der var nærmeste nabo til slagteriet ifølge et portræt i Thisted Dagblad. Med en mor som hjemmehjælper og far som ekspedient er han rundet af et arbejderhjem. Men i dag er både fødehjemmet og slagteriet revet ned.

Som barn fandt han på lege og var senere den, der ville være med til at skabe forandringer, hvilket førte til, at han blev formand for elevrådet ligesom mange andre fuldtidspolitikere.

Som avisbud tog han initiativ til en strejke, som med egne ord førte til højere løn.

Han var med til at genskabe den lokale ungdomsforening for Socialdemokratiet, og det førte til et job for ungdomspartiet i København.

Hans mor døde det forår, han blev student, og selv om han boede alene med sin far, fik han opbakning til at tage afsted.

Hans store slagnummer er en parodi på den tidligere formand og statsminister Poul Nyrup, som gav ham opmærksomhed i medierne og endte med, at Nyrup kontaktede ham og spurgte, om han ville være hans chauffør og kampagneleder i 2002.

Nyrup var Jensens politiske forbillede, og når Nyrups kone Lone Dybkjær ringede, da de kørte landevejene tynde, lykkes det Mogens Jensen at imitere Nyrup og snyde hende hver gang.

Den 57-årige tårner med sin højde over de fleste og kendes som partiets festlige fyr med en stor viden om kulturpolitik.

Inden politik blev hans karrierevej, havde Mogens Jensen en lang karriere i LO, hvor han blandt andet tog fagbevægelsens lederuddannelse.

Han overtog Nyrups valgkreds og blev i 2005 valgt til Folketinget, hvor han har siddet siden. Han blev siden næstformand i partiet og handels- og udviklingsminister i 2014, da SF trådte ud af regeringen.

Han har fået smag for byens liv og puls og bor i lejlighed på Vesterbro, hvor han hvert år deltager i Copenhagen Pride til fordel for visse minoriteters rettigheder. Men han beskrives også som trofast over for sin gamle hjemstavn i Limfjorden.

Mogens Jensen, der i 30-årsalderen sprang ud som homoseksuel, undlod i 2018 at deltage i gudstjenesten til Folketingets åbning, fordi den valgte præst havde en diskriminerende holdning til homoseksuelle.

Borgerlige partier har været kritiske overfor, at han har sagt, at præster bør tvinges til at vie homoseksuelle.

Gennem årene har han haft rollen som kulturbærer i Socialdemokratiet, som - også i egne rækker - er blevet kritiseret for at overlade området til andre partier.

Det er knap 25 år siden, at der sidst var en socialdemokratisk kulturminister.

Det har været hans store drøm at blive kulturminister. Derfor var det en overraskelse for mange, da han efter valget i 2019 fik posten som fødevareminister.

Det kan skyldes risikoen for at skuffe de mange bekendte på området eller hans mange løfter om ændringer på kulturområdet, der kunne blive vanskelige at indfri og kunne starte en debat om løftebrud.

I stedet blev hans skæbne et farvel til ministerposten på grund af en ordre om at aflive mink uden lovhjemmel.

/ritzau/