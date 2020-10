Der er opbakning til Sophie Hæstorp Andersen, der ventes at blive Socialdemokratiets bud på en ny borgmester.

Sophie Hæstorp Andersens hjerte brænder især for politik, fortabte sjæle og fodboldholdet Brøndby.

Det sidste vil vække opsigt for nogle, fordi hun torsdag meddelte, at hun går efter overborgmesterposten i København, hvor FCK har hjemmebane, og hvor en fan eller to nok vil mene, at de to sidstnævnte er i kategori sammen.

Den 46-årige socialdemokrat er klar favorit til at blive partiets spidskandidat og ligner et godt bud på den kommende borgmester efter valget i 2021.

Hun er vokset op i et alment boligbyggeri i Gladsaxe med to borgmestre i den nærmeste familie og en tante i Folketinget.

Trods hendes socialdemokratiske ophav var det et udvekslingsophold hos en amerikanske familie i Colorado, der måtte vende hver en øre, der fik hende til at blive socialdemokrat, hvilket hun har været, siden hun blev 18 år.

Hun læser ikke mange biografier om andre politikere, er fan af amerikansk fodbold, skal sætte sig op til at motionere og spænder musikalsk mellem rapperen Eminem og komponisten Beethoven. Men en af favoritterne er Abbas "Dancing Queen", udtalte hun i et interview i 2003.

Sophie Hæstorp Andersen er typen, der blander sig, for politik er også følelser for hende, selv om hun indimellem forsøger at holde igen og tælle til ti. Hun råber indimellem af tv'er derhjemme, hvis der bliver sagt noget tåbeligt.

I starten af sin karriere kæmpede hun især for de socialt udsatte i form af væresteder til psykisk syge, fixerum til narkomaner og bedre behandling af hiv-smittede.

Siden 1998 har kun boet på det, der i mange år var Københavns dårlige samvittighed, nemlig Vesterbro.

Mens andre forsøger at undgå de skæve eksistenser på gaden, har hun omfavnet dem og kæmpet for at overbevise partikammerater om et fixerum, der blev opsat tæt på hendes bopæl bag hovedbanegården.

Det er sundhedspolitikken, der har fyldt i størstedelen af hendes karriere, der for alvor blev indledt med en plads i Folketinget i 2001 som kun 27-årig.

Da hun afleverede sit speciale på statskundskab ved Københavns Universitet i 2006, handlede det om sundhedsvæsenet, hvilket ligger hendes hjerte nært.

Hun røg ud af Folketinget i 2005, men blev valgt på ny i 2007 og blev kendt som en sundhedsordfører med sine meningers mod.

- Der vil altid være efterspørgsel efter en rapkæftet kælling som mig, lød svaret, da BT i 2012 spurgte til, om hun var bange for at ryge ud af politik som følge af partiets tilbagegang.

I 2014 udtrådte hun af Folketinget for at blive formand for regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor hun sidder i dag.

Det blev en ilddåb grundet lange ventetider for hovedstadens nye akuttelefon 1813 og det massive overforbrug i forbindelse med afholdelsen af det internationale Melodi Grand Prix i København.

I hendes barndom var det den i familien, der råbte højest, der fik ret, men siden har hun i højere grad forsøgt at finde det bedste argument, selv om hun med egne ord har en kraftig stemme.

Det har hun også i partiet, hvor et flertal af kredsene i København bakker op om hendes kandidatur ifølge Ritzaus oplysninger.

