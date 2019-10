Simon Emil Ammitzbøll-Bille gik ind i politik for at bekæmpe uretfærdighed. Personlig frihed og retssikkerhed er de emner, han har arbejdet mest med, og uenigheder om de to samt EU-politikken er grunden til, at han forlader Liberal Alliance. (Arkivfoto). Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix