Særligt Danmarks militære bidrag blev fremhævet som en styrke i det dansk-amerikanske forhold på pressemøde.

Som to demokratiske stater med et langt, historisk samarbejde bag sig er Danmark og USA uvurderlige samarbejdspartnere.

Det har USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod, understreget på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København onsdag eftermiddag.

- Din beslutning om at besøge Danmark understreger det stærke bånd, der er mellem Danmark og USA, lød det fra Kofod med henvisning til, at coronapandemien har besværliggjort internationale rejser.

- Danmark og USA er de tætteste allierede i Nato, men vi er også tætte i bredere forstand, fortsatte han.

De to udenrigsministre har været omkring en bred vifte af emner. Herunder forholdene i Arktis, sikkerhedspolitik i øvrigt, handelssamarbejde og cybersikkerhed.

- Danmark er en stærk og nobel samarbejdspartner.

- Vi er to nationer, som begge er robuste demokratier. Og det må vi blive ved med at forsvare. Det har Danmark og vi gjort gennem Nato, sagde Mike Pompeo på pressemødet.

Særligt bemærkede han Danmarks vedholdende bidrag til netop forsvarsalliancen Nato og missioner i blandt andet Irak.

- Danmark har hele tiden været ved vores side, lød det fra Pompeo om USA's militære engagement i Irak og kampen mod terror.

Spændinger mellem Kina og USA har også været på bordet i Udenrigsministeriet onsdag eftermiddag på Asiatisk Plads i København.

Men Kina har ikke været et fokuspunkt.

- Jeg er kommet her, fordi Danmark er en stærk partner. Det handler ikke kun om at danne fælles front mod Kina, som underminerer og er en trussel mod vores nationale sikkerhed.

- Vi stoler på, at Danmark vil hjælpe os med den udfordring, sagde den amerikanske udenrigsminister.

Jeppe Kofod benyttede også lejligheden til at takke USA for landets bidrag til det grønlandske samfund.

Siden præsident Donald Trump i sommeren 2019 luftede en idé om at købe Grønland, har emnet ellers været ømtåleligt.

- Det glæder mig at se USA's øgede økonomiske forpligtelser i form af genåbningen af det amerikanske konsulat i Nuuk og fonde til projekter, sagde Jeppe Kofod.

USA's regering afsatte tidligere på året 12,1 million dollar - cirka 83 millioner danske kroner - til civile projekter i Grønland.

På forhånd havde Udenrigsministeriet bestemt, at der måtte stilles i alt fire spørgsmål under selve pressemødet.

Kun to medier - den amerikanske tv-station Fox News og danske TV2 - fik lov at udspørge de to landes udenrigsministre.

Tidligere på dagen aflagde Mike Pompeo besøg hos statsminister Mette Frederiksen (S) i hendes embedsbolig Marienborg nord for København.

Og tirsdag holdt Jeppe Kofod møde med Mike Pompeo og repræsentanter for Grønland og Færøerne.

