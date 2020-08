Politiet skal være mere synligt og nærværende, hvor danskerne er, siger justitsminister Nick Hækkerup.

Rigspolitiet skal overlade flere beslutninger til politiet lokalt. Derfor vil regeringen halvere Rigspolitiet som en del af finansieringen af udspillet til en flerårig politiaftale.

- Der skal være mindre bureaukrati og mindre nidkærhed i styringen fra Rigspolitiet. Der skal være mere plads til politiets faglighed, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) på et pressemøde, hvor han præsenterer udspillet til en politireform.

Rigspolitiet skal reduceres med 900 årsværk, hvis regeringens udspil kan samle flertal.

Mere end 200 årsværk vil dog allerede blive fjernet som følge af tidligere beslutninger. Derudover vil en del kunne fjernes som følge af it-effektivisering, mens andre flyttes over i en ny central efterforskningsenhed.

Tilbage er 300 årsværk, der direkte skal enten spares væk eller flyttes ud af Rigspolitiet, siger Hækkerup (S).

Derudover skal politiet skal tættere på borgerne:

- Politiet skal være mere synligt og nærværende, hvor danskerne er.

- De seneste 20 år har svaret været mere centralisering. Vi vil gå en anden vej. Vi vil have mere nærhed, flere betjente, og vi vil sætte hårdere ind over for den komplekse, økonomiske og organiserede kriminalitet, siger justitsministeren.

Samlet vil regeringen åbne 20 nye nærpolitienheder, der skal placeres over hele landet, hvor der nu er langt til politiet.

De nye enheder skal frem mod 2024 have 150 nye lokalbetjente, hvilket vil bringe det samlede antal op på 550 lokalbetjente på landsplan.

- De skal være bemandet 15 timer om ugen. Mindst fem betjente vil være tilknyttet hver af dem, siger Nick Hækkerup (S).

Regeringen vil placere 10 nærpoliti-enheder i Østdanmark og 10 i Vestdanmark.

Men den konkrete placering af de 20 nye nærenheder har regeringen endnu ikke fastlagt. Det skal der forhandles om, siger Hækkerup.

/ritzau/