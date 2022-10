Lyt til artiklen

Statsministerløbet kan være kørt for Pape.

Det vurderer de to værter, Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen i B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen'.

Målingerne er kun gået én vej for Søren Pape, siden han meldte sit statsministerkandidatur. Nedad.

Konservative toppede på 16,6 procent i meningsmålingerne tilbage i februar. I denne uge lyder målingen fra Voxmeter på 8,9 procent, mens de i Megafons seneste måling står til 10,1 procent.

»Det begynder at se ud som om han har tabt hele statsministerdrømmen på gulvet. Drømmen kan kun leve, hvis han får samlet nogle flere mandater i blå blok. Det eneste parti, der med sikkerhed peger på ham lige nu, er Dansk Folkeparti, og de ligger og vipper op og ned af spærregrænsen, og er derfor langt fra et sikkert kort,« siger Joachim B. Olsen i podcasten.

Dertil svarer Anne Kirstine Cramon:

»Det, der svækker ham er, at han ikke ligesom en toppolitiker, som Mette Frederiksen eller Ellemann, har brugt en stor del af sit liv på at arbejde sig hen mod den position. Han kom mere ind fra højre som borgmesteren fra Viborg, og har ikke levet sit liv efter at skulle blive statsministerkandidat.«

