Jeppe Kofod tager prisen som den største overraskelse på Mette Frederiksens nye ministerhold.

Det slår et par politiske kommentatorer fast.

Både B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup og politisk kommentator Lars Trier Mogensen ser det som bornholmske Jeppe Kofods helt store comeback til dansk politik med en af de helt tunge ministerposter.

»Jeppe Kofod som udenrigsminister er en stor overraskelse. Han har været regnet ude af dansk politik, men nu får han lige pludselig så stor en post. Det er en meget stor overraskelse,« siger Lars Trier Mogensen, der bakkes op af Søs Marie Serup:

»Det, jeg umiddelbart bider mest mærke i, er, at Jeppe Kofod er blevet udenrigsminister. Det er den største overraskelse i den nye regering,« siger Søs Marie Serup.

Jeppe Kofod sad i Folketinget for Socialdemokratiet fra 1998 til 2014, hvor han blev valgt ind i Europaparlamentet. Og han blev faktisk også valgt til nye fem år i EU ved forårets valg til Europaparlamentet - en post han nu undsiger sig.

Og ikke mindst derfor er det et overraskende comeback, mener Søs Marie Serup, som dog mener, at Jeppe Kofod har baggrunden, der skal til for at indtræde i Udenrigsministeriet.

»Han har tidligere været udenrigsordfører og medlem af Udenrigsudvalget i Folketinget. Og så har han netop brugt fem år i EU. Så han har en del erfaring med udenrigspolitik,« siger Søs Marie Serup.

Hun ser samtidig en interessant udvikling i valget af Jeppe Kofod som udenrigsminister.

»Det viser, at en tur til EU-parlamentet ikke længere er en parkering af politikere, som man vil af med.«

»Nu kan det være et springbræt til noget meget større. Et sted, hvor man bliver klar. Det samme så vi tidligere med Dan Jørgensen, som kom hjem og blev minister,« uddyber Søs Marie Serup.

Jeppe Kofod bliver erstattet af Marianne Vind i Europaparlamentet.