Mette Frederiksen sagde sidste år - lang tid før hun fik nøglerne til Statsministeriet - at hun ville være børnenes statsminister.

I sin første nytårstale som politisk overhoved for Danmark slog hun budskabet fast med syvtommersøm.

»Jeg har truffet et valg. Jeg vil altid stå på børnenes side,« sagde Mette Frederiksen på én af de i alt 8 ud af 14 sider i talen, der omhandlede børnene.

Danske børn, som vi alle sammen ifølge statsministeren har et ansvar for at hjælpe på vej med en tryg og omsorgsfuld start på livet.

Og det var hér - halvvejs inde i talen - at Mette Frederiksen begyndte at bekende kulør. Træde i karakter.

»Det vigtigste. Det helt afgørende for et lille barn. Det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres. Så de får en reel ny start.«

Kontroversiel udmelding

Ifølge B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup er udmeldingen fra statsministeren kontroversiel, hvilket Mette Frederiksen også selv pointerede i sin tale:

»Jeg ved godt, at det ikke er alle, der vil være enige med mig. Nogle vil sige, at vi skal forebygge mere. Hjælpe familierne. Det skal vi. Men det vil ikke være nok. Vi må entydigt tage børnenes parti. Lytte til dem,« lød det i talen, der blev transmitteret direkte fra embedsboligen på Marienborg onsdag aften.

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder sin nytårstale, på Marienborg i Sorgenfri nord for København onsdag den 1. januar 2020. Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) holder sin nytårstale, på Marienborg i Sorgenfri nord for København onsdag den 1. januar 2020. Foto: Philip Davali

Klogt træk

Ifølge Søs Marie Serup skal der være noget kontroversielt i en god tale. Noget folk kan diskutere bagefter.

»At hun vælger den hårde tilgang, og at man tager for meget hensyn til forældrene, det passer godt til hendes profil,« siger B.T.s politiske kommentator og understreger samtidig, at Mette Frederiksen gjorde klogt i at starte i børneuniverset.

»Det passer godt til en socialdemokrat at tale om de udsatte børn. Det var et klogt træk.«

Ifølge Søs Marie Serup var snakken omkring tvangsadoption et velvalgt punkt for Mette Frederiksen, når og hvis hun nu skulle slå lidt med halen.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Det har både den her sociale side, som er varm og omsorgsfuld, og så har det den hårde side, som handler om udlændingpolitik. Begge punkter er jo hendes stærkeste punkter, som den statsminister hun er valgt til at være.«

Referencen til udlændingepolitiken stammer fra statsministerens citat om, at vi skulle »lægge berøringsangsten væk«.

»Også over for andre kulturer. Nogle forældre kommer fra lande, hvor vold mod børn er tilladt. Det er det ikke i Danmark. I Danmark er det forbudt at slå sine børn. Og piger skal have samme frihed som drenge,« lød det fra Mette Frederiksen.

Indtager rolle som »jernmama«

Ifølge politisk kommentator Lars Trier Mogensen kan det nemt blive en gevinst for statsministeren, at hun lægger så hårdt og kompromisløst fra land:

»Det kan blive et trumfkort for hende, når hun finder sin egen melodi i noget, der er hårdt og kompormisløst. Og jeg synes, at hun formår at indtage en rolle som jernmama, der forener kernesocialdemokratisk social indignation med en hård retspolitik,« lyder det fra Lars Trier Mogensen.

Ifølge den politiske kommentator åbner Mette Frederiksen med den hårde retorik over for 'andre kulturer' en ny bane for Socialdemokratiet.

»Mellem linjerne er der meget sprængstof, som kan blive en gevinst for regeringen. Det handler jo i virkeligheden om at tavngsfjerne børn fra indvandrerfamilier, siger han og fortsætter:

»Det skal man ikke tage fejl af. Når hun siger i forhold til andre kulturer, siger hun, at der har været nogen blødsødenhed over for børn, der er blevet vanrøgtet i indvandrermiljøer, og det skal vi nu ikke længere vende den anden kind til. Så man kan sige, at der er en klar udlændinge-dagsorden i det her.«

Politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Foto: Søren Bidstrup

»Men det er socialdemokratiets egen dagsorden, og det, tror jeg, kan blive en styrke for hende.«

Hun har misforstået det

Fra regeringens støtteparti Enhedslisten er der ikke megen fidus til Mette Frederiksens fokus på bortadoption af udsatte børn.

»Flere skal anbringes, og flere skal bortadopteres, siger statsministeren. Jeg synes, at hun har misforstået, hvad det vil sige at stille sig på de udsatte børns side,« siger gruppenæstformand Peder Hvelplund.