Der er ikke en flok politikere, der i dag kommer til at marchere i takt til fredagens coronamøde mellem Folketingspartiernes sundhedsordførere.

Tilgangen til samtalerne og muligheden for nye restriktioner eller tiltag ser der på forhånd ikke ud til at være enighed om.

Det fremgår af de udtalelser, som er kommet fra flere partier fredag morgen.

Eksempelvis lyder det fra Enhedslistens Peder Hvelplund, at han er meget bekymret over den eksplosive stigning i antallet af omikronsmittede.

»Vi ved endnu ikke, hvor hårde sygdomsforløb den giver, men vi risikerer at blive kørt over. Så for mig at se er det helt afgørende, at vi får indført nye, smittereducerende tiltag. Det kan være for nattelivet, et forsamlingsloft og så anbefalinger over julen,« siger han til Ritzau.

Torsdagens smittetal satte ny rekord med 9.999 positive test, mens der samtidig var en stor stigningen i antallet af danskere med omikron. Her var der en stigning på 2.962 positive test. Følg B.T.s liveblog om corona her

Det har fredag morgen også fået SF-leder Pia Olsen Dyhr til at kræve handling.

»Det haster,« skriver hun på Twitter:

»Vi må kigge på forsamlingsloftet, bruge coronapasset flere steder, suspendere behandlingsgarantien som nogle af de greb, der skal til, så vi kan bremse smitten og sammen hjælpe vores sundhedsvæsen igennem vinteren.«

Omvendt forsøger den konservative sundhedsordfører Per Larsen at mane til besindighed.

»Jeg synes, vi står et rigtigt godt sted på mange måder. Vi har høje smittetal, men hospitalsvæsnet er ikke på samme måde blevet presset de seneste dage, siger han til Ritzau og påpeger videre, at man endnu ikke har set den fulde effekt af de senest indførte restriktioner, hvor nattelivet for en uge siden blev lukket ned, mens skolebørnene først tirsdag i denne uge blev sendt hjem.



»De restriktioner har ikke rigtigt vist, hvor meget de har dæmpet smitten. Så jeg synes, vi skal slå lidt koldt vand i blodet, når det kommer til at bruge alt for mange restriktioner af den hårde slags.«

Det har dog fået Pia Olsen Dyhr til at komme med et skarpt genmæle, igen på Twitter:

»I går sagde de konservative i 'Aftenshowet', at de var villige til at kigge på yderligere restriktioner. I dag siger de 'nej, det er der ikke behov for'. Og begge dele udtaler Per Larsen. Det er grotesk med den slingrekurs,« lyder det fra SF-lederen.

Per Larsen har svaret på Twitter: »Jeg siger det samme, som jeg sagde i går: Vi er klar til at indføre restriktioner, som er nødvendige. Det ved du godt. Alt andet er spin, men vi har også et hensyn til vores erhvervsliv, børnenes trivsel og meget andet. Det håber jeg ikke, at SF glemmer.«

Imens vil Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen slet ikke tage stilling til noget, inden han har fået mere information på fredagens møde.

»Vi lytter til sundhedsmyndighederne og tager det seriøst, når de siger, at der er behov for smittereducerende tiltag. Nu må vi se, hvilke forslag myndighederne kommer med og så se alvorligt på dem,« siger han.

Allerede torsdag antydede den socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen, at hun 'ikke er i tvivl om, at nye tiltag bliver nødvendige for at bryde smittekæder'.

På et pressemøde torsdag aften lød det samme fra Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut.

»Vi anbefaler, at der sker noget. Vi har ikke nogen forhåbning om, at vi kan lægge smitten helt ned, som det lykkedes sidste vinter, men vi håber, vi kan bremse den,« sagde han uden dog at tage stilling til, hvilke tiltag, restriktioner eller anbefalinger, der skal til.

Mødet mellem sundhedsordførerne finder sted kl. 10.45. Det skulle oprindeligt været afholdt kl. 9.30.