Der er dækket op til et politisk slagsmål om forældrebetalingen til vuggestuer og børnehaver, som regeringen lukkede ned den 11. marts.

Mens flere partier presser på for at give forældrene pengene tilbage, har regeringen foreløbigt sparket beslutningen til hjørne.

Det får både Venstre og De Konservative til at beskylde regeringen for at nøle.

»Vi oplever, at regeringen er ligeglad med, at forældre har betalt flere tusinde kroner for noget, de ikke har kunnet bruge,« siger Ellen Trane Nørby, børne- og undervisningsordfører i Venstre.

Ellen Trane Nørby (V) er klar til at lade staten kompensere forældrene for betalingen til vuggestue, børnehave og SFO fra 1. april og frem til, at børnene igen kan komme i institution. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti har foreslået, at staten skal tilbagebetale forældrene for institutionspladser for hele april.

Det gælder også fremadrettet for forældre, som fortsat ikke kan få deres børn i institution på trods af genåbningen den 15. april.

»Rigtig mange institutioner er kun halvt åbne med begrænset antal børn og kortere åbningstider. Det er håbløst at lade forældre betale for institutionspladser og frokostordninger i flere måneder, mens de måske går på nedsat tid for at passe børnene derhjemme,« siger Ellen Trane Nørby.

Så meget koster det: Finansministeriet har regnet på, hvad det vil koste staten at tilbagebetale forældrebetalingen. Der er tale om en kvalificeret skøn. Forældrebetaling til SFO, klubtilbud og fritidshjem udgør 55 millioner kroner per uge.

De kommunale dagtilbud, herunder vuggestuer og børnehaver, skønnes at udgøre 106 millioner kroner per uge.

Endelig regner Finansministeriet forældrebetalingen i private dagtilbud til at udgøre 11 millioner kroner per uge.

Men er det ikke fair, at alle bidrager i denne hårde tid – også forældrene?

»Jo, i en periode, men ikke i flere måneder. Derfor har vi også sat en skæringsdato den 1. april og ikke 11. marts, hvor institutionerne lukkede,« siger hun.

Fordi Folketinget ikke har truffet nogen beslutning, er flere kommuner selv skredet til handling.

Nogle kommuner har således skrottet en del af forældrebetalingen, mens andre stadig opkræver hele beløbet.

»Lige nu skal flere kommuner beslutte, om forældrene skal have penge tilbage, uden at vide, om staten eller kommunen selv skal betale. Det skriger til himlen, at regeringen ikke vil tage et politisk ansvar i denne sag,« siger Brigitte Klintskov Jerkel, børneordfører for De Konservative.

Formand for Kommunernes Landsforening Jacob Bundsgaard (S) vil have svar på, om regeringen vil kompencere forældre for de daginstitionspladser, som har været lukket fra 11. marts og først nu er begyndt at åbne igen. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

KL-formand og Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) kræver også svar fra regeringen.

»Vi har fået henvendelser fra kommuner, som allerede har kapacitetsudfordringer (i daginstitutionerne, red). Derfor har vi rettet henvendelse til regeringen og bedt om at få en afklaring på sagen, så vi kan give forældrene et ordentligt svar,« siger han.

Prisen på en institutionsplads varierer meget fra kommune til kommune. Men generelt koster det mellem 3.000 og 4.000 kr. om måneden at sende et barn i vuggestue.

»Mange familier er i forvejen dybt pressede. Økonomisk, men også mentalt. Derfor skal de heller ikke betale for en service, de ikke får. Regeringen har kendt til det her problem i over en måned, men har valgt at nøle i stedet for at tage ansvar,« siger Brigitte Klintskov Jerkel.

Forhandlinger trækker ud

Alle partier var samlet til forhandlinger om forældrebetalingen i fredags, men uden at komme frem til en aftale.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er gået i tænkeboks indtil tirsdag eftermiddag, hvor der igen er forhandlinger.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren. Men hun har tidligere sagt til DR, at regeringens udgangspunkt er, at forældrene ikke får penge tilbage.

»Vi står i en samfundskrise, hvor vi må bede om, at alle bidrager,« sagde hun.