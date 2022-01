»Det er ekstremt mudret og uigennemskueligt.«

Sådan siger B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard, om 100.000- kronerssagen fra Aalborg Kommune, som er blevet omtalt massivt den seneste uge, første gang i Frihedsbrevet.

Men på trods af den store omtalte står vi nærmest tilbage med flere spørgsmål end svar.

»Det er virkelig problematisk. Hvis kommunen, der skulle have adgang til en video, ikke ved, hvor den er, så er det virkelig alarmerende. Og det er noget, man bliver nødt til at undersøge til bunds,« siger Anders Leonhard.

Thomas Kastrup-Larsen (S) er lige nu sygemeldt med stress. Foto: Henning Bagger Vis mere Thomas Kastrup-Larsen (S) er lige nu sygemeldt med stress. Foto: Henning Bagger

Borgmester i Aalborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen (S), der er sygemeldt med stress, overførte 100.000 kroner til byggematador Jesper Skovsgaard i 2017. Ifølge kommunen skulle pengene bruges til at brande byen i TV 2-programmet 'Nybyggerne'.

Men TV 2 og Metronome, som står for 'Nybyggerne', afviser at have kendskab til dette postulat.

Tirsdag skulle kommunaldirektør i Socialdemokratiet i Aalborg Christian Roslev så grilles. Han skulle stå skoleret foran byrådet og forklare, hvorfor kommunen overførte 100.000 – og ikke mindst, hvad pengene skulle bruges på.

Men videoen blev aldrig til noget og eksisterer således ikke, forklarede Roslev tirsdag.

På mødet deltog byrådsmedlemmerne Kristoffer Hjort Storm (DF) og Daniel Borup (V). De er begge forarget over sagen og kræver en redegørelse:

»Som jeg forstod det, er de 100.000 kroner ikke blevet brugt på noget. Kommunen har bare givet 100.000 kroner til 2E Bolig. Det er helt hovedrystende,« siger Kristoffer Hjort Storm.

Hvis det er tilfældet, mener Anders Leonhard, at kommunen bliver nødt til at handle.

»Så skal der placeres et ansvar. Om det er borgmesteren eller embedsfolk, det må en uvildig undersøgelse konkludere. Selvom 100.000 kroner er småpenge i en så stor kommune som Aalborg, så er der stadig forvaltningsretlige regler, som skal overholdes.«

B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard Jensen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard Jensen. Foto: Bax Lindhardt

»Hvis man ikke kan klarlægge tingene, er der begået urene aftaler. Og så er beløbet fuldstændig ligegyldigt. Princippet er det samme.«

Noget, der også er kommet frem, er, at Jesper Skovsgaard, efter at have modtaget 100.000 kroner, selv har overført 50.000 kroner til Thomas Kastrup-Larsens valgkamp i 2017.

Eksperter har over for Frihedsbrevet kaldt overførslen for 'påfaldende', og at det ligner returkommission.

Det er der ikke noget belæg for at konstatere, men hvis det viser sig at være tilfældet, brænder sædet under Thomas Kastrup-Larsen, vurderer Anders Leonhard.

»Det kan blive rigtig grimt. I så fald ligner det nepotisme, og så er det tvivlsomt, om han kan fortsætte,« mener Anders Leonhard og påpeger, at borgmesteren i så fald har brugt kommunale kroner til fordel for sit eget parti op til en valgkamp.

»Hvis han har vægtet sit parti højere op til en valgkamp på skatteborgernes regning, så er det meget alvorligt. Det hele afhænger af en undersøgelse – og hvad den siger.«

Jesper Skovsgaard har over for B.T. afvist beskyldningerne om returkommission og siger, at de to overførsler ingen sammenhæng har. Du kan læse hele hans svar HER.

Ifølge Kristoffer Hjort Storm er byrådspolitikerne blevet lovet indsigt i nogle mailkorrespondancer, som han håber, kan kaste et klarere lys over, hvad der egentlig er sket op til overførslen af de 100.000 kroner. Han forventer at få mailene i løbet af denne uge.

Blandt andet, fordi der ikke foreligger noget referat fra det møde, hvor beslutningen om overførslen blev taget.