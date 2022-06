Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den største nyhed i dag var statsminister Mette Frederiksens udmelding om, at hun nu godt kunne se for sig at danne regering med ikke bare SF og Radikale Venstre, men også Konservative og Venstre, hvis det kom til stykket.

Men selvom hele det politiske Danmark gik og talte om statsministerens udmelding, så ville Mette Frederiksen have fat i især EN modtager med sit udspil. Radikale Venstre. Det mener B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard.

»Jeg ser det som et udspil, der er designet til at please Radikale Venstre. Radikale har allerede meldt ud tidligere på året, at de ikke kommer til at lægge mandater til en ren socialdemokratisk regering,« siger Anders Leonhard.

Men udspillet skal også gøre det klart for Radikale Venstre, at hvis partiet absolut vil med i regering, så bliver det ikke gratis for dem. Der skal indrømmelser på bordet.

Anders Leonhard, politisk redaktør på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anders Leonhard, politisk redaktør på B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Samtidigt så er det også en måde at presse de radikale på, fordi hun netop siger, at hun godt kan se en regering for sig, hvor Venstre og Konservative deltager. Når hun signalerer, at hun kan se flere konstellationer for en kommende regering, så siger hun også, at hvis Radikale vil være med, så koster det noget,« siger Anders Leonhard.

Risikerer hun ikke at miste opbakning fra socialdemokratiske vælgere, som ikke kan se sig selv i regering med borgerlige partier?

»Mette Frederiksens udmelding er forbundet med en vis risiko. Hun rækker ud efter de midtsøgende storbyvælgere, men samtidig så risikerer hun at skubbe kernesocialdemokrater fra sig, som måske ikke har lyst til at give ministerbiler til Søren Pape eller Jakob Ellemann-Jensen,« siger Leonhard og fortsætter:

»Jeg tvivler dog på, at der falder mange vælgere fra netop nu. Udspillet er for ukonkret og for løst. Hvis det pludselig blev virkelighed, så kan det godt være, at der forsvandt nogle vælgere,« siger han.

Statsminister Mette Frederiksen holder tale. Foto: Claus Bech Vis mere Statsminister Mette Frederiksen holder tale. Foto: Claus Bech

Der har været spekulationer i, at udspillet også er et forsøg på at gøre skaden mindre, hvis Minkkommisionen kommer med en rapport, som retter hård kritik af regeringen?

»Der er jo ingen beviser for det, men der kan afgjort være et rationale i, at trække Radikale til sig nu med det her udspil i håb om, at det kan dæmpe kritikken fra deres side, hvis Minkkommisionens kritik er hård,« siger Anders Leonhard og fortsætter:

»De blå partier kommer til gå hårdt til Mette Frederiksen og tale om grundlovsbrud og at regeringen er magtfuldkommen, hvis kritikken er hård. Det kan statsministeren ikke gøre noget ved. Men hun kan måske dæmpe den kritik, der ville komme fra Radikale Venstre,« siger Anders Leonhard.