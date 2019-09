Lars Løkke Rasmussen står over for et valg, der kan blive helt afgørende for, hvordan han vil blive husket som formand for Venstre.

Lidt forsimplet kan det valg koges ned til, hvordan den detroniserede partileder gebærder sig den 21. september, vurderer politisk redaktør på avisen Danmark, Thomas Funding.

»Lars Løkke kan komme til at gamble med eftermælet,« siger Thomas Funding om, hvad der kan blive resultatet af den potentielt skelsættende dato i toppolitikerens historie.

For på denne lørdag i september afholder Venstre et ekstraordinært landsmøde, hvor en ny formand af partiet formelt skal vælges, efter Lars Løkke Rasmussen lørdag trak sig fra formandsposten efter ti år ved roret grundet et støt stigende oprør mod ham.

Kutymen tilsiger, at Lars Løkke Rasmussen møder op og lader sig hylde som den succesfulde formand, han har været for sit parti.

»Det gør man i de store partier, også selvom man er kommet ud på en måde, man måske ikke ligefrem selv havde ønsket,« siger Thomas Funding og fortsætter:

»Der er en forventning om, at den afgående formand for partiets skyld møder op, sætter punktum og ikke fortsætter en linje, som skader partiet.«

Men ifølge den politiske redaktør hersker der tvivl i Venstre om, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen har tænkt sig at vende partiet ryggen, præcis som han konkret gjorde lørdag den 31. August.

På hovedbestyrelsesmødet denne dag bebudede han, at han ville trække sig som formand, hvorefter han gik ud af en terrassedør og ind i sin bil, der var blevet kørt om bag hotellet.

Og tropper Lars Løkke Rasmussen ikke op til landsmødet i Herning Kongrescenter, er det den samlede fortælling om Lars Løkke Rasmussens tid som formand, der er på spil.

»Møder han ikke op den 21. September og fortsætter en kritik af partiets beslutning og måske endda starter et nyt parti, så bliver det eftermælet i stedet for de resultater, han uomtvisteligt har skabt,« siger Thomas Funding.

Et landsmøde, hvor der er skift af formand, er i sig selv historisk.

Og hvis den afgående formand ikke viser sit ansigt, er det afgjort stof til et godt kapitel i historiebøgerne, vurderer Thomas Funding.

»Det bliver historisk, hvis ikke Løkke møder op,« siger han.

Men hvorfor skulle Lars Løkke Rasmussen dog ikke have lyst til at blive hyldet af sine partifæller, kan man så spørge.

Det handler om følelser og psykologi, fortæller Thomas Funding.

»Det er et ufravigeligt vilkår i politik, at magten er til låns.«

»Men det er åbenlyst, at Løkke mener, at der er begået en uret mod ham. Er han opslugt af den følelse, kan det blive svært at møde op og se de mennesker, der har begået den uret, stå og klappe af ham.«

Den politiske redaktør fortæller, at det er skadeligt for Venstre, hvis Lars Løkke anlægger en konfrontatorisk linje over for partiet.

Venstre har brug for at signalere samling og forsoning, og møder Lars Løkke Rasmussen op og holder fast i konflikt og uenighed, så forstyrrer det billedet, forklarer Thomas Funding.