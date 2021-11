Efter en hæsblæsende valgaften og -nat er der ingen tvivl om, hvilket resultat, der i Odense har overrasket mest.

Det er nemlig Socialdemokratiets enorme tilbagegang i Danmarks tredjestørste by – partiet styrtbløder.

Og det har gjort tydeligt indtryk på B.T.s politiske redaktør Anders Leonhard Jensen.

»At en bykonge som Peter Rahbæk Juel indkasserer så stort et nederlag er virkelig overraskende,« siger Anders Leonhard Jensen og tilføjer:

»Det kan kun give anledning til selvransagelse. Ikke kun for Peter Rahbæk Juel, men for hele partiet på landsplan.«

Ved dette års kommunalvalg har Socialdemokratiet sikret sig 31,4 procent af de odenseanske stemmer, og partiet forbliver dermed det største i byen. Men sammenlignet med resultaterne fra sidste kommunalvalg i 2017, så er det ikke ligefrem fordi, man kan rende rundt med armene over hovedet i Socialdemokratiets lejr i Odense.

»Det var på forhånd blevet forudset, at Socialdemokratiet ville opleve en tilbagegang i Odense, men at de går tilbage med over ti procentpoint kommer som en enorm overraskelse,« siger Anders Leonhard Jensen.

Derfor er den politiske redaktør heller ikke i tvivl, når han skal udpege den største overraskelse i Odense – for det er og bliver Socialdemokratiet.

Når det kommer til den helt store vinder efter dette års valg, så er den politiske redaktør heller ikke et sekund i tvivl.

Det er nemlig Det Konservative Folkeparti, som er tordnet frem ved dette valg.

Den helt store vinder efter kommunalvalget i Odense er uden tvivl Søren Windell og Det Konservative Folkeparti. Det hersker der ingen tvivl om, mener Anders Leonhard Jensen. Foto: Kent Koll Rasmussen/Byrd. Vis mere Den helt store vinder efter kommunalvalget i Odense er uden tvivl Søren Windell og Det Konservative Folkeparti. Det hersker der ingen tvivl om, mener Anders Leonhard Jensen. Foto: Kent Koll Rasmussen/Byrd.

»Der kan på ingen måde være tvivl om valgets helt store vinder, for det er De Konservative,« slår Anders Leonhard Jensen fast og fortsætter:

»De har formået at fordoble deres stemmer sammenlignet med sidste år, og nu er de tilmed blevet større end Venstre. Det kan ende med at få afgørende betydning.«

Og med det, mener den politiske redaktør, hvem der i sidste ende får fingrene i de eftertragtede rådmandsposter.

»Det er en kæmpe milepæl for De Konservative,« siger den politiske redaktør.

Tilbage står så den helt store taber, nemlig Dansk Folkeparti. De står nemlig nu tilbage helt uden for indflydelse i Odense.

Valgets helt store taber endte med at blive Dansk Folkeparti, som med få stemmer nu er blevet sparket ud af byrådet på røv og albuer. Ved sidste valg fik partiet to mandater. Foto: Kent Koll Rasmussen/Byrd. Vis mere Valgets helt store taber endte med at blive Dansk Folkeparti, som med få stemmer nu er blevet sparket ud af byrådet på røv og albuer. Ved sidste valg fik partiet to mandater. Foto: Kent Koll Rasmussen/Byrd.

Partiet har nemlig ikke formået at skrabe stemmer nok til at blive i byrådet, og ryger derfor nu ud på røv og albuer. Ved sidste valg sikrede partiet sig ellers to mandater, men denne gang blev det altså til absolut ingenting.

»DF har i den grad fået en kæmpe valglussing denne gang. At de mister begge deres mandater, i så stor en kommune som Odense er uden tvivl en kæmpe skuffelse for partiet,« siger Anders Leonhard Jensen.

Noget tyder dog på, at DFs spidskandidat Carsten Sørensen havde lugtet luntet tidligere på dagen. Han var nemlig slet ikke i Odense, men i Vejle, hvor han fulgte regionsrådsvalget.

»Som spidskandidat to steder, skal jeg vælge det ene sted. Og jeg har valgt, at det sted er i Vejle, og så har jeg tæt kontakt med mine folk i Odense,« forklarede han om beslutningen til B.T. tirsdag aften.

Men Carsten Sørensens folk i Odense viste sig altså at være overflødige.