Det er et alvorligt slag mod Mette Frederiksen og hendes troværdighed, at hendes højre hånd, departementschef Barbara Bertelsen, ifølge Minkkommissionene kan drages til ansvar for sin rolle i minkskandalen.

Sådan lyder analysen fra B.T.s politiske redaktør Anders Leonhard.

Kommissionen konkluderer, at Barbara Bertelsen har begået ‘tjenesteforseelse af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar’.

»Formuleringerne fra kommissionen er så hårde mod Barbara Bertelsen, at hun kan ende med at ryge. Det er voldsomme konklusioner, som kommissionen er kommet frem til,« siger Anders Leonhard og tilføjer:

»Og det kan ikke kun ramme Barbara Bertelsen selv. Mette Frederiksen har slået ring om Barbara Bertelsen i flere tilfælde, blandt andet i sagen om de slettede sms'er. Så når Bertelsen står for skud, kan det ikke undgå at smitte af på Mette Frederiksen.«

Der er ingen hemmelighed, at Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen er meget, meget tætte. Så det vil være et stort slag for statsministeren at skulle ofre sin højre hånd, påpeger Anders Leonhard.

Departementschefen kan drages til ansvar ‘i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf’.

Det var Barbara Bertelsen, der tog initiativ til, at der skulle være et møde i regeringens koordinationsudvalg 3. november 2020.

Dagen efter meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) på et virtuelt pressemøde, at alle mink skulle slås ned, også avlsdyrene.

Først nogle dage senere stod det for offentligheden klart, at der ikke var lovhjemmel til dette.

Men det er siden kommet frem, at disse oplysninger var man bekendt med i både Fødevareministeriet og Justitsministeriet, hvor man allerede 5. november 2020 begyndte at forberede lovarbejde til hastebehandling i olketinget.

Det står ikke endnu klart, hvilke konsekvenser det vil få for statsministerens departementschef.

Tjenesteforseelser kan føre til alt fra en advarsel over fyring til bøde eller op til et års fængsel.