Fløjkrige, had og en stor joker.

De næste par måneder kan blive afgørende for, om Dansk Folkeparti overlever eller svinder ind til ingenting.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard.

»Dansk Folkeparti er i en dyb krise. Det kan ingen være i tvivl om. Det formandsvalg, de står over for nu, kan blive fuldstændig afgørende,« siger han.

Som konsekvens af et katastrofalt dårligt kommunalvalg har Kristian Thulesen Dahl valgt at trække sig som formand for Dansk Folkeparti.

På et krisemøde i partiets hovedbestyrelse lørdag blev det besluttet, at en ny formand skal vælges på et ekstraordinært landsmøde 23. januar i Herning.

Dansk Folkeparti har dog store interne problemer, der kan forpeste partiet endnu mere frem mod formandsvalget.

»Den svære situation for Dansk Folkeparti er, at de ikke på nogen måde kan enes internt, og at der er en meget hård fløjkrig. Internt er der nærmest had til forskellige grupperinger,« siger Anders Leonhard.

Den ene fløj består af en lejr ført an af Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard, og personer som Peter Kofod og Anders Vistisen har tilsluttet sig fløjen.

På den anden fløj står Kristian Thulesen Dahl med støtter som Peter Skaarup og Liselott Blixt.

Forud for krisemødet lørdag brød de interne uenigheder igen ud i lys luge, da forskellige medlemmer af hovedbestyrelsen kom med divergerende holdninger til, hvornår formandsvalget skal afholdes.

Messerschmidt-lejren argumenterede med Peter Kofod i front for, at formandsvalget skulle udskydes til marts. På det tidspunkt er Morten Messerschmidts straffesag om mulig svindel med EU-midler afsluttet.

Sådan blev det imidlertid ikke, og lørdag stillede en »lettet« Kristian Thulesen Dahl sig frem og erklærede, at der nu var bred enighed i hovedbestyrelsen om, at den bedste model er at vælge en ny formand 23. januar.

Men det er ikke hele sandheden.

»Der er på ingen måde enighed i Dansk Folkeparti. Det er rent spil for galleriet,« siger Anders Leonhard.

Den store joker de næste par måneder bliver, om Inger Støjberg vil melde sig under Dansk Folkepartis faner. Rigsretssagen mod hende forventes afsluttet i december.

Indtil hun melder noget ud, bliver der nok relativt stille i Dansk Folkepartis bagland, vurderer Anders Leonhard.

I kulissen er grupperingerne i Dansk Folkeparti i øjeblikket ved at sondere baglandet for at finde ud af, hvad der er opbakning til, før de stiller med en formandskandidat. Det er særligt interessant, om baglandet tør stemme på Messershmidt, velvidende at han risikerer at blive dømt i landsretten tre uger senere.

Uanset hvem den nye formand bliver, venter der et stort arbejde.

»Der skal ro på bagsmækken, og de skal have fundet en klar politisk identitet, som ikke er en light udgave af Nye Borgerlige og en lidt skrappere udgave af Socialdemokratiet,« siger Anders Leonhardt.

Selv om det ser sort ud for Dansk Folkeparti i øjeblikket, er partiet ikke dødsdomt.

»Hvis Dansk Folkeparti får stoppet fløjkrigene, hvis Morten Messerschmidt ikke bliver smidt ud af Folketinget, og hvis Inger Støjberg melder sig under fanerne og får en fremtrædende rolle i partiet, tror jeg godt, at Dansk Folkeparti kan rejse sig,« siger Anders Leonhard.