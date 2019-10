Simon Emil Ammitzbøll-Bille forlader Liberal Alliance efter flere uenigheder, påpeger politisk redaktør.

En benhård magtkamp i Liberal Alliance har formentlig været det, der har fået Simon Emil Ammitzbøll-Bille til at melde sig ud af partiet.

Det vurderer Marchen Neel Gjertsen, politisk redaktør på Jyllands-Posten.

- Det handler om, at der internt har været rigtig store uenigheder i Liberal Alliance siden det seneste folketingsvalg.

- Det har dels været politiske uenigheder om, hvilken vej man skal gå, men det har også været en benhård magtkamp, siger Marchen Neel Gjertsen.

Hun henviser til, at da Anders Samuelsen i juni stoppede som partileder for Liberal Alliance efter et skuffende folketingsvalg, så blev Alex Vanopslagh, tidligere landsformand for Liberal Alliances Ungdom, valgt som ny partileder.

- Oprindeligt ville Simon Emil Ammitzbøll gerne selv have været politisk leder af partiet. Det blev han så ikke.

- Der har også været diskussioner om andre poster, så der har været en magtkamp, og der er også nogle personrelationer, som er gået galt, siger Marchen Neel Gjertsen.

Simon Emil Ammitzbøll-Billes exit fra Liberal Alliance følger, efter at Christina Egelund for nylig også meldte sig ud af partiet.

Det skete, efter hun ikke fik genvalg ved folketingsvalget i sommer.

/ritzau/