Det bør blive obligatorisk at vise tegninger af profeten Muhammed i undervisningen, mener Dansk Folkeparti.

Alle folkeskoler bør stå sammen om at værne om ytringsfriheden, og om at man kan vise Muhammedtegningerne.

Sådan lyder meldingen fra Venstre og Dansk Folkeparti. Det skriver Jyllands-Posten.

Debatten er blusset op, efter at en skolelærer i Frankrig er blevet dræbt - angiveligt efter at have brugt tegninger af profeten Muhammed i undervisning om ytringsfrihed.

Pia Kjærsgaard, udlændingeordfører hos Dansk Folkeparti, ser helst, at det bliver obligatorisk at vise tegningerne i undervisningen. Men hun sender i første omgang en opfordring til skolerne.

- Det er så væsentligt alt det, vi kæmper for i Danmark og Vesten. Det er ikke bare en historiefortælling. Det er også vores ytringsfrihed, siger hun til Jyllands-Posten.

Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, har udtrykt varsomhed over for brugen af Muhammedtegningerne i undervisningen.

Det forholder Venstres undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, sig kritisk over for.

- Det er dybt bekymrende, at der er skoleledere og andre, der grundlæggende pålægger sig en selvindført censur i forhold til at undgå visse emner i undervisningen, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun siger videre, at hun er uenig med skoleledernes formand i, at der er skoler, hvor man ikke bør vise tegningerne, fordi de vil provokere.

Ellen Trane Nørby vil nu tage sagen op politisk på Christiansborg.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har ikke forholdt sig til sagen.

DR Nyheder har spurgt 583 undervisere i samfundsfag på de gymnasiale uddannelser, om de selv viser tegninger af profeten, og om de er bekymret for deres sikkerhed, hvis de gør det. Det har 277 undervisere svaret på.

Knap halvdelen af underviserne siger, at de har vist tegningerne. Den anden halvdel har ikke.

43 undervisere siger, at de i nogen eller høj grad er bekymrede for deres egen sikkerhed, hvis de viser tegninger af profeten. 75 er lidt bekymrede for deres sikkerhed, mens de fleste undervisere dog ikke frygter noget.

