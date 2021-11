Kåre Mølbak, SSIs tidligere direktør, har tydeligt sagt, at han ikke kom med en anbefaling om at aflive alle danske mink.

Alligevel har regeringen og Socialdemokratiet ofte forklaret, at de danske mink blev aflivet som følge af en »klar anbefaling fra myndighederne«. Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, skrev det igen på Twitter tirsdag.

Her spørger han lidt polemisk, om 'Venstre havde ignoreret den klare anbefaling fra sundhedsmyndighederne om at aflive alle mink', hvis altså de havde haft regeringsmagten.

Christian Rabjerg Madsen, hvorfor skriver du det?

Socialdemokraternes fungerende politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen.

»Når Venstre vil diskutere, hvad der kræves for at være en god statsminister i Danmark, så mener jeg, det er relevant, hvordan Venstre ville forholde sig i en regering, hvis de fik en anbefaling, som var så klar.«

Du skriver jo, at der forelå en klar anbefaling fra myndighederne om at aflive alle mink. Kåre Mølbak siger, at det sagde han ikke. Han siger endda, at man godt kunne have taget avlsdyrene og isoleret dem i hermetisk lukkede haller og på den måde bevaret erhvervet. Hvorfor er det så rigtigt at sige, at der var en klar anbefaling om at aflive alle mink?

»Det, der er det mest præcise at sige, er, at den meget klare risikovurdering, der lå fra myndighederne, gjorde det til en klar, oplagt og ansvarlig beslutning at aflive alle minkene. Men det var en politisk beslutning.«

Men var der en klar anbefaling fra sundhedsmyndighederne, som du skriver?

Christian Rabjerg Madsen tweeter, at det var på 'myndighedernes klare anbefaling', at man slog minkene ihjel.

»Der var en klar risikovurdering. Jeg mener, at den var så klar …«

Ja, men du skriver anbefaling. Du har også lige sagt det?

»Det mest præcise er det, jeg siger nu, nemlig at sige, der var en klar risikovurdering. Når man får sådan en risikovurdering, skal man tage bestik af den vurdering, sætte folkesundheden i højsædet og træffe den beslutning om at aflive minkene.«

Så du udtrykker dig upræcist, når du skriver anbefaling?

Disse mink fra minkavler Frank Andersens minkfarm i Hjørring i Nordjylland lever ikke længere. Regeringen har ofte sagt, at det skyldes en anbefaling fra sundhedsmyndighederne.

»Det mest præcise er det, som jeg siger nu.«

Du svarer ikke rigtigt på, om der var en klar anbefaling eller ej. Du siger, det andet er mere præcist, men var der en klar anbefaling?

»Det, der var, er, at der var en klar risikovurdering, der tilkendegav, at der var en fortsat risiko ved at have mink. Det var den klare risikovurdering, som vi tog konsekvensen af. Det er det, som jeg spørger Venstre om, hvorvidt de ville have truffet den samme beslutning.«

Når jeg spørger dig lidt firkantet, så er det blandt andet, fordi Rasmus Jarlov (K) og andre i oppositionen skriver, at I lyver. Han mener vel, at du er fuld af løgn. Er du fuld af løgn?

»Der er jo ingen grund til at diskutere, hvad myndighederne sagde og ikke sagde. Det mest præcise er at sige, at der lå en klar risikovurdering i forhold til, at der var en betydelig folkesundhedsmæssig risiko for at fortsætte minkavl i Danmark.«

Det er jeg med på, men du vil ikke svare mig på, om du mener, der var en klar anbefaling eller ej?

»Det jeg siger nu, det er den klareste måde at skrive det på.«

Så kunne du jo bare sige, at du måske nok skrev anbefaling, men du mente risikovurdering?

Vidste Mette Frederiksen, at det var ulovligt at aflive alle mink i Danmark? Foto: Søren Bidstrup Vis mere Vidste Mette Frederiksen, at det var ulovligt at aflive alle mink i Danmark? Foto: Søren Bidstrup

»Jeg synes også, at jeg siger nu, at det er den mest præcise måde at sige det på. Det skal jeg gerne rette på Twitter, fordi det er det, som er det præcise.«



Du spørger også på Twitter, om Venstre og Jakob Ellemann-Jensen havde truffet en anden beslutning end jer? Hvad synes du egentlig, Venstre skal svare?

»Hvis man gerne vil være ansvarlig og sætte folkesundheden først, så er det kun et svar. Det er at aflive minkene. Det er en tung beslutning, men også nødvendig. Det har vi ikke hørt Venstre svare på endnu.«

Nu spørger jeg dig så, om Socialdemokratiet selv ville træffe den beslutning, hvad er svaret så?

Hvis du var statsminister, havde du så beordret alle danske mink aflivet, hvis du vidste det var ulovligt?

»Det er, at det ville vi. Og det gjorde vi.«

Ja. Men det var jo, fordi – siger I i hvert fald – I ikke vidste, at beslutningen var ulovlig?

»Da vi træffer beslutningen, der har vi gjort det meget klart, at vi ikke er blevet gjort opmærksom på, at der er en udfordring med hjemmel. Da vi så bliver gjort opmærksom på, at der er en hjemmelsudfordring, så gør vi Folketinget opmærksom på det. Den manglende lovhjemmel er en fejl, som vi har beklaget.«

Havde I så truffet den beslutning, selvom I vidste, at den var ulovlig?

»Hvis vi havde vidst, at der ikke var lovhjemmel, så havde vi fortsat, men gjort det klart over for avlerne, at der var tale om en frivillig ordning med en tempobonus, men hvor der altså blev arbejdet på at skaffe lovhjemmel.«

Er det grundlæggende en forkert ting, når en regering agerer ulovligt?

»Selvfølgelig. Der skal være styr på lovhjemmelen, og det har regeringen også beklaget.«