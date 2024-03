Mette Abildgaard skriver på det sociale medie X, at hun vil savne Søren Pape Poulsen, der lørdag er død.

Politisk ordfører for De Konservative Mette Abildgaard ringede 112, i forbindelse med at Søren Pape Poulsen blev ramt af en blødning i hjernen under et hovedbestyrelsesmøde i Vejen fredag.

»Opkaldet på min telefonliste viser, at det var klokken 17.26, at Søren faldt om, og jeg fik 112 i røret. I dag måtte vi indse, at håbet var ude, og vi har mistet Søren for altid,« skriver hun på Facebook.

Pape blev kørt til Odense Universitetshospital fredag, men hans liv stod ikke til at redde, og lørdag er han afgået ved døden.

»Tabet af Søren har efterladt os alle i chok og ubeskrivelig sorg. Et gennemført godt menneske - betænksom og omsorgsfuld,« skriver hun.

Mette Abildgaard og Søren Pape Poulsen har haft et tæt samarbejde igennem flere år hos De Konservative.

Hun har blandt andet bakket ham op igennem en krisetid, hvor Søren Pape Poulsen har oplevet udfordringer og har lagt øre til kritik fra dele af baglandet efter et for De Konservative skuffende valg i 2022.

Også flere andre fra den konservative gruppe har skrevet opslag i forbindelse med Søren Pape Poulsens død.

Retsordfører Mai Mercado (K) har kendt Pape i mange år og skriver på X, at hans død føles uvirkelig.

- Vi har været på ferie sammen, i sommerhus og haft et utal af hyggestunder. Og nu er det pludselig slut. Hver gang jeg mindes dig, så overvældes jeg totalt. Af sorg over ikke at skulle se dig igen, høre dit grin og underfundige humor, skriver hun.

De Konservatives Rasmus Jarlov skriver på samme medie, at "tårerne triller ned".

- Da jeg sidst talte med Søren, var mine sidste ord, at han virkelig skulle passe godt på sig selv. Ikke som floskel, men fordi han havde været så meget igennem, skriver Rasmus Jarlov.

De Konservatives hjemmeside er lørdag lavet om til en mindeside, hvor generalsekretær i partiet Søren Vandsø har skrevet en tekst om Søren Pape Poulsen.

Her fortælles der blandt andet, at Søren Pape Poulsen fredag var ved at tale om ældrepolitik og udenrigspolitik, da han faldt om.

Det sidste, han oplevede, var et bifald fra sine partifæller, skriver Søren Vandsø.

/ritzau/