Kort før EU-valget er der opstået interne uenigheder i Socialdemokratiet på energipolitikken.

Det er ikke Socialdemokratiets politik på hverken Christiansborg eller i Europa-Parlamentet, når EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang (S) vil have mindst energimærke E på alle boliger inden 2035.

Det siger Christian Rabjerg Madsen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, til Ritzau.

- Det her forslag er udtryk for kandidatens egen holdning og ikke et forslag, der nyder opbakning i Socialdemokratiet.

Niels Fuglsang er kommet med forslaget hos DR torsdag morgen. En professor har vurderet, at det vil påvirke 400.000 boligejere og koste i gennemsnit 300.000 at få opgraderet boligerne.

Christian Rabjerg Madsen siger, at partiet "selvfølgelig ikke udskriver en stor regning til en stor del af boligejerne".

- Når vi laver grøn omstilling, hvilket vi er i gang med, gør vi det på en social og retfærdig måde.

Spørgsmål: Det er et markant forslag. Er det ikke godt med klimaambitioner fra Niels Fuglsang?

- Det er rigtig godt med klimaambitioner, og Socialdemokratiets klimaambitioner er høje. Men det er afgørende, at vi gennemfører den grønne omstilling, så alle kommer med, og at vi bevarer et Danmark i balance, siger Christian Rabjerg Madsen.

I interviewet med DR understreger Niels Fuglsang dog, at EU og den danske stat må støtte økonomisk sårbare borgere, der står over for at skulle energieffektivisere boligen.

Rabjerg Madsen kommer ikke med et svar på, hvordan det kan ske, at Niels Fuglsang går ud med det opsigtsvækkende forslag selv.

- De sociale balancer er der ikke blik for i det her forslag.

Spørgsmål: Er der ikke enstemmighed og samstemmighed mellem dem i Bruxelles og jer herhjemme?

- Jo, det oplever jeg helt generelt, der er. Men det her forslag er ikke socialdemokratisk politik. Det må stå for Niels Fuglsangs egen regning.

Christian Rabjerg Madsen vil ikke fortælle mere om, hvorvidt Niels Fuglsang har fået en reprimande for at gå ud med forslaget.

- Hvad vi taler om i Socialdemokratiet, holder vi inde i Socialdemokratiet. Men jeg vil gerne sige meget klart, at det forslag, Niels Fuglsang er ude med her, ikke er Socialdemokratiets politik. Det står for Niels Fuglsangs egen regning.

Der er EU-valg i Danmark søndag. Niels Fuglsang er nummer to på Socialdemokratiets liste.

Socialdemokratiet har før i EU stemt for minimumskrav til energieffektiviseringer i boliger, der var mere vidtgående end Fuglsangs forslag. Her hed det, at klimaineffektive boliger skulle op på minimum energimærke E i 2030 og energimærke D i 2033.

I det endelige bygningsdirektiv, der blev stemt igennem i EU-Parlamentet i marts i år, lyder det lidt anderledes. Her fremgår det, at medlemstaterne skal sikre sig en reduktion i energiforbruget i boliger på 16 procent i 2030 og 20-22 procent i 2035.

Ritzau forsøger at få en opfølgende kommentar fra Socialdemokratiets spidskandidat og Niels Fuglsangs kollega i EU-Parlamentet, Christel Schaldemose, til den sag.

/ritzau/