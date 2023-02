Lyt til artiklen

Når Enhedslisten vælger at drille, så har det konsekvenser.

Så klar er politisk ordfører for Socialdemokratiet Christian Rabjerg Madsens i sin kritik af Enhedslisten.

Kritikken fra Socialdemokratiet er den seneste udvikling i en kompliceret sag, der omhandler afstemningen om afskaffelsen af store bededag.

En række partier har nemlig afskaffet de såkaldte 'clearingregler' - i forbindelse med afstemningen om store bededag - og det har sendt Enhedslisten og Socialdemokratiet i totterne på hinanden.

»Enhedslisten bliver nødt til at tage ansvar for, at de har valgt politiske drillerier over substans i den her sag,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Sagen tog sin begyndelse, da en række partier, herunder Enhedslisten, besluttede at ophæve de såkaldte clearingsaftaler.

Normalt har partierne en aftale, der betyder, at det ikke er alle politikere, som behøver møde op til afstemninger i Folketingssalen.

På den måde kan politikerne varetage andre opgaver. For eksempel ministerrejser.

Det kaldes en clearingaftale, men den er altså blevet ophævet til bededagsafstemningen på tirsdag, fordi afskaffelsen af helligdagen har mødt stor modstand, og en række partier derfor vil have så mange ned i salen at stemme som muligt.

Som konsekvens deraf er miljøminister Magnus Heunckes rejse til Indien, hvor han skulle have været på erhvervsfremstød, blevet aflyst.

Men den aflysning fik Enhedslisten til at anklage regeringen for spin.

»Opspind. Heunicke kan da rejse til Indien og lave miljøaftaler i næste uge. Radikale stemmer for afskaffelse af store bededag (det står i tillægsbetænkningen),« skriver landbrugsordfører for Enhedslisten, Søren Egge, på Twitter.

Det er ifølge Enhedslisten spin, fordi afskaffelsen af store bededag kan stemmes igennem, uanset om Heunicke er i salen eller ej.

Men sådan ser Christian Rabjerg Madsen ikke på situationen.

»Det giver en betydelig usikkerhed i forbindelse med afstemningen, at aftalerne er ophævet, så det er derfor, vi har truffet et valg om, at der skal være så mange i salen til stede som muligt.«

- Så det handler ikke om, at I gerne vil udstille Enhedslistens drilleri ved at lade ministeren blive hjemme, selv om I har flertal uden ham?

»Det har intet at gøre med at udstille Enhedslistens drillerier, det klarer de fint selv. Vi har været nødt til at sikre, at et bestemt antal ministre deltager for at være på den sikre side. Det her er en afstemning, som har utrolig stor betydning for mange mennesker, og det tager vi alvorligt,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Det er Enhedslisten, der har koordineret de fem partiers opsigelse af clearingaftalen.

Men gruppeformand Peder Hvelplund afviste tidligere søndag, at man dermed kan give dem ansvaret for, at Heunicke har droppet sin tur.

»Nej, det synes jeg ikke. Vi har et ansvar for, at det er vores prioritering, fordi vi mener, det er en principiel og stor beslutning, der skal stemmes om. Og så er det regeringens beslutning, om man vælger at stille med alle mand.«