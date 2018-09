Åbningen af det grønlandske parlament skubbes til næste uge, fordi der stadig foregår koalitionsforhandlinger.

Nuuk. Problemerne med at få dannet en ny regering i Grønland får selvstyreformand Kim Kielsen til at sende selvstyreparlamentet, Inatsisartut, på nogle dages ekstra sommerferie.

Egentlig skulle Inatsisartut have åbnet sin efterårssamling fredag.

Men torsdag aften dansk tid fortæller medierne KNR og Sermitsiaq, at åbningen er blevet udskudt.

Årsagen er den regeringskrise, der blev en realitet, da Partii Naleraq i begyndelsen af september trådte ud af regeringen.

Det skete, fordi man var uenig med resten af regeringen i modellen for en finansiering af tre lufthavnsbyggerier, hvor den danske stat også bidrog.

Partii Naleraq, der er stiftet af den tidligere Siumut-formand Hans Enoksen, var imod den foreslåede løsning. Partiet gik til valg i foråret med en klar uafhængighedsdagsorden.

Det er indtil videre ikke lykkedes at danne en ny regering, og på grund af den uafklarede situation er parlamentsarbejdet altså sat på pause.

Selvstyreformand Kim Kielsen (Siumut) har indstillet, at man venter til onsdag i næste uge, og det har Inatsisartuts formandskab sagt god for.

Også selv om det ifølge Mimi Karlsen fra Inuit Ataqatigiit - der er medlem af formandskabet - er ubelejligt.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Os fra kysten rejste til Nuuk for en uge siden, siger Mimi Karlsen til KNR.

Kielsen har de seneste dage forhandlet med Demokraternes formand, Niels Thomsen, om at indtræde i regeringskoalitionen.

Men der er altså brug for mere tid for at nå frem til en endelig aftale mellem parterne, der ikke formåede at finde hinanden efter forårets valg.

Her strandede et muligt samarbejde blandt andet på Demokraternes krav om skattelettelser og uddannelsespolitik.

Det er i øvrigt ikke meget, selvstyrepolitikerne har tilbragt i Inatsisartut i år.

På grund af valget blev forårssamlingen aflyst, og dermed har parlamentarikerne kun været samlet i to dage i en ekstraordinær samling siden valget 24. april.

Efterårssamlingen sluttede 20. november sidste år.

/ritzau/