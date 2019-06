Danskernes kryds ved folketingsvalget onsdag kan sætte voldsom gang i svingdøren på Christiansborg.

Og det er ikke hr. og fru hvem som helst, der ifølge prognoserne står til at forlade dansk politik.

Flere politiske profiler fra især Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kan ryge i svinget.

Mest opsigtsvækkende er nok Danmarks nuværende udenrigsminister, Anders Samuelsen, som ifølge politisk kommentator Lars Trier Mogensen kan være 'dead man walking' på Borgen.

»Partiformanden, der er opstillet i Nordsjælland, kan gå hen og blive en af valgets helt store persondramaer. Problemet for LA er, at de i nogle målinger er nede på at få fire-fem mandater, og dermed er det langtfra sikkert, at Nordsjælland – som ikke er en stor kreds – ender med at få de mandater, som LA får på landsplan,« siger han og fortsætter:

»Partiet er kollapset i den her valgkamp, og de virker udbrændte efter regeringssamarbejdet, og i mange vælgeres øjne har Anders Samuelsen mistet både troværdighed og gennemslagskraft.«

Ud over det samlede antal mandater, som Liberal Alliance måtte få på landsplan, kan Anders Samuelsen stadig samle nok personlige stemmer til et såkaldt kredsmandat.

Ved folketingsvalget i 2015 krævede et sådant ifølge valgforsker Kasper Møller Hansen cirka 17.000 stemmer. LA-formanden fik dengang 20.565 personlige stemmer.

»Men selv de folk, der ønsker topskattelettelser og en mere liberal politik, har ligesom mistet troen på, at det skal være Anders Samuelsen, der kan levere det. Også i Nordsjælland,« lyder det fra Lars Trier Mogensen.

Flere prominente navne på vippen

Den helt store profil-massakre ser blodigst ud i blå blok.

I DF og LA, som ifølge de seneste prognoser er så godt som halveret siden folketingsvalget i 2015, står politiske personligheder som Martin Henriksen og Kenneth Kristensen Berth samt LA's Joachim B. Olsen og Henrik Dahl på vippen til at ryge ud.

Det samme gør Venstres beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Sidstnævnte siger til B.T.

»Hvis danskerne ikke synes, at jeg passer ind i politik lige nu, vil jeg fortsætte udenfor med at finde de rigtige måder at kæmpe for det på. Men jeg håber virkelig, at jeg bliver valgt ind, og at danskerne stadig vil have, at jeg fortsætter i politik,« siger Tommy Ahlers.

Liberal Alliances Henrik Dahl forholder sig pragmatisk til 'problemet':

»Som politiker er man nødt til at acceptere risikoen for ikke at blive valgt igen. Man er til eksamen hvert fjerde år, og sådan er det.«

Se herunder, hvilke prominente navne Lars Trier Mogensen mener kan være i risikozonen for at ryge ud af Folketinget efter valget onsdag.

B.T. har forsøgt at indhente kommentarer fra samtlige politikere.

Liberal Alliance:

Anders Samuelsen:

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Lars Trier Mogensens analyse: »Partiet er kollapset i den her valgkamp, og de virker udbrændte efter regeringssamarbejdet, og i mange vælgeres øjne har Anders Samuelsen mistet både troværdighed og gennemslagskraft.«

Joachim B. Olsen:

Foto: Philip Davali Vis mere Foto: Philip Davali



Lars Trier Mogensens analyse: »Joachim B. Olsen vil med al sandsynlighed også ryge ud. Københavns Omegns Storkreds er også en lille kreds, og her er LA kommet ned under den kritiske masse af vælgere, der gør, at de ikke får et mandat i kredsen.«

Henrik Dahl:

Foto: Linda Kastrup Vis mere Foto: Linda Kastrup

Lars Trier Mogensens analyse: »LA står ogå i Sydjyllands Storkreds til et skidt valg, og Henrik Dahl må siges at være på vippen til at ryge ud.«

Venstre:

Troels Lund Poulsen:

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Lars Trier Mogensens analyse: »Spændingen i Østjylland kredser om, hvorvidt Troels Lund også er på vippen. Han fik ikke noget prangende resultat sidst, og der er blandt andre en Jakob Ellemann og Britt Bager, som ser ud at trække væsentlig flere personlige stemmer. Så Troels Lund Poulsen er bestemt i risikozonen.«

Bertel Haarder:

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker



Lars Trier Mogensens analyse: »Han stiller op i Sjællands Storkreds, og selvom han har siddet længst tid i Folketinget og bliver ved med at stille op, kan det blive hans endeligt nu.«

Tommy Ahlers og Jan E. Jørgensen:

Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Foto: NIELS AHLMANN OLESEN



Lars Trier Mogensens analyse: »I København ser Venstre ikke ud til at få et godt valg, og her er det et tæt løb mellem Tommy Ahlers og Jan E. Jørgensen, hvor en af dem kan risikere at ryge ud. Og for dramaets skyld er jeg tilbøjelig til at pege på Ahlers, som godt nok har en kendisfaktor, men som jo er relativ uerfaren på den politiske scene.«

Dansk Folkeparti:

Martin Henriksen:

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Lars Trier Mogensens analyse: »Dansk Folkeparti står til et møgvalg i København, hvor Martin Henriksen stiller op. Og som det ser ud, bliver deres to mandater skåret ned til et. Ved sidste valg fik Peter Skaarup – altså DF's gruppeformand – tre gange så mange personlige stemmer, så målt ud på popularitet ser det svært ud for Martin Henriksen.«

Kenneth Kristensen Berth:

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Lars Trier Mogensens analyse: »Problemet for Kenneth Kristensen Berth er, at han stiller op i samme kreds som Pia Kjærsgaard, som må forventes at tage det ene af to mandater. Derudover er der Mikkel Denker, der har en bastion ude i Hvidovre, hvor han var tæt på at blive borgmester ved sidste kommunalvalg. Så Kenneth Kristensen Berth vil få svært ved at slå de to andre, som nok tager mandaterne i Københavns Omegns Storkreds.«

Alternativet:

Carolina Magdalene Maier:

Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Foto: Kristian Djurhuus

Lars Trier Mogensens analyse: »Alternativets politiske leder og på en eller anden måde partiets kronprinsesse ser også ud til at måtte sige farvel til dansk politik. Hun stiller op i København, og fordi Alternativet ser ud til at få et møgvalg – også i København – ser det ud til, at det kun bliver Uffe Elbæk, der bliver valgt ind i København.«