Socialdemokraten Henrik Sass Larsen er ved at være ovenpå igen, efter en længere periode med en depression. Det fortæller han i et interview med Politiken.

Nyheden om sygdomsforløbet kommer efter en turbulent periode, hvor Ekstra Bladet har beskyldt politikeren for ikke at kunne passe sit arbejde.

Noget, der også blev omtalt i TV-programmet 'Presselogen', hvor Henrik Sass Larsen har fortalt, at han følte sig forfulgt og provokeret af Ekstra Bladet.

Det var en opsigtsvækkende tv-optræden, som blev bemærket af mange. Og derfor vælger han nu at fortælle ærligt, hvordan landet nu engang ligger.

En strategi, som politisk kommentator Jarl Cordua mener er den helt rigtige.

»Jeg tror kun det gavner Henrik Sass Larsen at lægge kortene på bordet og fortælle, at han har været syg. Så afliver han jo alle rygter og spekulationer, og så ved vi, hvad det hele handler om«, siger Jarl Cordua til B.T. og fortsætter:

»Måske kan han endda blive en slags ambassadør for folk med psykiske lidelser gennem sin åbenhed. Det er jo en folkesundhed, så det er jo fint, når der er nogen, der italesætter det«, lyder den videre vurdering.

Jarl Cordua mener således ikke, at der er risiko for, at udmeldingen om sygdommen vil blive anset for klynkeri blandt kollegaer og i offentligheden.

Han forventer, det vil blive mødt med medfølelse og give respekt, at han er så åben omkring det.

»Og hvis han siger, at han er rask igen nu, så må man jo tro på det. Så vidt jeg ved, er depression jo heller ikke evigt invaliderende. Og så vil det jo vise sig, om han kan klare opgaverne«.

I Interviewet med Politiken siger Henrik Sass Larsen selv:

»Min psykolog siger, at jeg ikke længere har depression. Hun siger også, at jeg skulle tage at finde mig et andet arbejde«.

Det råd har han dog ikke tænkt sig at følge. Han føler sig nemlig så frisk igen, at han er klar til at blive finansminister efter næste valg, hvis hans partiformand, Mette Frederiksen, og vælgerne ønsker det.