Stifteren af Liberal Alliance Anders Samuelsen (LA) meddelte torsdag, at han fratræder rollen som partiets politiske leder.

Det sker dagen efter en markant tilbagegang ved folketingsvalget og voldsom kritik fra blandt andet LA-profil Henrik Dahl.

Hvilken situation tegner sig nu for LA?

»Der ligger ikke en drejebog for, hvordan man tackler sådan en situtation, som udspiller sig nu. Ifølge mine kilder så kan man vælge at træde sammen allerede i aften og træffe en beslutning om, hvem der bliver partiets nye politiske leder. Men det kan også være, at de vælger at sove ud og mødes mandag eller tirsdag i næste uge.«

»Lige nu kan man konstatere, at kritikken ikke er forstået. Henrik Dahl er ude og modsige Anders Samuelsens afskedtale, og det er meget usædvanligt. Normalt er det sådan, at når først en leder er trådt af, så kommer de i tanke om, hvorfor de godt kunne lide ham til at begynde med.«

»Vi skal også notere os, at Anders Samuelsen i hverfald fire gange pegede på Simon Emil Ammitsbøll-Bille som sin afløser. Der er heller ikke nogen modkandidat, som officielt har meldt sig på banen.«

Hvor sandsynligt er det så, at det bliver Ammitzbøll-Bille, som overtager posten?

»Lige nu lyder det på kilder i og omkring partiet, at han godt kan samle den nødvendige opbakning til at blive ny politisk leder. Man kan dog aldrig være sikker.«

Hvad med Alex Vanopslagh, som både Henrik Dahl og LA-ungdom peger på som den rette kandidat?

»Han har ikke afvist muligheden, men han er meget ung. Måske er det mere oplagt, at han bliver den nye kronprins og klare nummer to i partiet.«

»Uanset hvad hans fremtid byder på i forhold til positioner, så er der ingen tvivl om, at partiet vil gøre klogt i at lytte til ham.«

Bliver det et grimt og vanskeligt formandsopgør i LA. Flere har kritiseret den ledelse og linje i partiet, som også Simon Emil Ammitsbøll-Bille står bag?

»Det er svært at afgøre. Lige nu er ånden ude af flasken. Det kan være svært at sætte en prop på kritikken igen nu, hvor den er ude i offentligheden. For dem, som ønsker et andet valg end Amitzbøll-Bille kan det være tillokkende at fortsætte kritikken i medierne.«

Kan det i værste fald medføre et mandefald i partiet?

»Hvis det bliver grimt, kan det medføre at nogle i partiet rykker videre. Det har man tidligere set med eksempelvis Malou Aamund, der i 2008 skiftede fra Ny Alliance til Venstre.«

Hvor stor en 'lorte'-situation står LA i de her dage?

»Det er en regulær katastrofe. De er blevet tvunget ud i en overlevelskamp nu, hvor der er en reel risiko for, at de som parti bliver opslugt af Venstre.«