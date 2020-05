Anders Vistisen, hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti, er ikke den eneste i partiet, der føler mistillid til ledelsen. De andre tør bare ikke sige det, mener politisk kommentator Jarl Cordua.

»Dansk Folkeparti er en familie, hvor tavshedens lov gælder, og når ikke andre vil, så må Vistisen jo påtage sig opgaven,« siger Jarl Cordua.

For i går var Vistisen ude og kritisere partiformand, Kristian Thulesen Dahl og resten af ledelsen i partiet.

Vistisen sagde blandt andet, at partiet flakker rundt, ingen retning har, og at partiet mangler strategi efter katastrofevalg sidste år.

At Dansk Folkeparti er topstyret mere end noget andet parti, mener Jarl Cordua netop kan ses på sidste års valg.

Først gik Dansk Folkeparti fra fire til ét mandat ved europaparlamentsvalget, og kort tid efter blev partiet mere end halveret ved Folketingsvalget.

Men det fik ingen konsekvenser for formanden, Kristian Thulesen Dahl.

»Det vi ikke ske for andre partier. Ikke bare i Danmark, men i Vesteuropa. Man skal nærmest til en diktaturstat for at se sådan en topstyring,« siger Jarl Cordua.

At 32-årige Anders Vistisen tør vise tænder til ledelsen, handler ifølge Jarl Cordua om, at Vistisen har et behov for at sige markante ting.

Men også om at han intet har at tabe i sin politiske karriere.

»Han er et stridsbarn af natur, der ikke putter med tingene. Han har ved flere lejligheder angrebet andre. Og så har han jo intet. Han sidder kun i hovedbestyrelsen, men han er ikke folkevalgt. Hans politiske karriere er jo slut,« siger Jarl Cordua.

At partiet kun giver Vistisen en advarsel skyldes ifølge Jarl Cordua, at Dansk Folkeparti intet har at true med.

»Han har været en del af bevægelsen længe. Han var formand for DFU, og så kender han alle - også alle ligene i lasten, så derfor har de ikke smidt ham ud.«

Og det er den frihed Vistisen benytter sig af, for han er ikke bange for dem.

»Men han har nok ikke mange flere skud i bøssen,« siger Jarl Cordua.

Ifølge Jarl Cordua ønsker Vistisen en markant, borgerlig højrefløjskurs, som Kristian Thulesen-Dahl ikke kan leve op til.