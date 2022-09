Lyt til artiklen

Regeringens store økonomiske plan er ren bluff.

Så klar er meldingen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det er bluff og falsk markedsføring, når finansministeren står og kalder det en 2030-plan. For der er ikke nogen plan,« siger han.

Fredag formiddag præsenterede finansminister Nicolai Wammen regeringens 2030-plan, som blandt andet skal øge beskæftigelsen med 40.000 personer. Derudover har regeringen et mål om af skaffe 15 milliarder kroner til investeringer i fremtiden.

Problemet er bare, at regeringen ikke kommer med ét eneste konkret forslag til, hvordan det skal ske.

»Det er en tynd kop te,« konstaterer Joachim B. Olsen.

Den politiske kommentator fremhæver, at regeringen sagtens kunne have fremlagt konkrete politiske forslag til at løse problemerne.

»Men der har man altså truffet et valg om, at det ønsker man ikke. Man vil hellere gå ind i en valgkamp, hvor man giver vælgerne bind for øjnene i forhold til, hvordan man løser de her problemer,« siger han.

For at løse fremtidens problemer med mangel på arbejdskraft, flere ældre og flere børn kan løsninger for eksempel være klassiske reformer som skattelettelser, højere tilbagetrækningsalder og beskæring i offentlige ydelser.

Men de tiltag vil ikke nødvendigvis være populære hos de vælgere, der skal afgøre, hvem der sidder på magten efter næste folketingsvalg.

»Der er ikke en eneste vælger, der ikke vil have de problemer løst. Men regeringen er udmærket klar over, at det ikke er sikkert, at vælgerne vil bryde sig om løsningerne. Derfor holder man vælgerne i mørket i stedet,« siger Joachim B. Olsen.

Han mener, at regeringen bør fremlægge en plan før et eventuelt kommende valg, så vælgerne ved, hvad de har at forholde sig til. Men han tvivler på, at det vil ske.

»Jeg tror, at man vil køre den her stil gennem valgkampen. Hvor man bliver ved med at tale om et problem, komme med nogle hensigtserklæringer, men ingen konkrete løsninger.«

Der forventes at blive udskrevet folketingsvalg i næste uge. Radikale Venstre har truet med at vælte regeringen, hvis statsminister Mette Frederiksen ikke selv udskriver valg inden 4. oktober.