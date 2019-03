Torsdag aften tørnede Dansk Folkepartis formand, Kristian Thuelsen Dahl, for første gang sammen med Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, i en stor debat om udlændingepolitik og velfærd.

Og selvom Kristian Thuelsen Dahl vandt to ud af tre dele af debatten, løb Pernille Vermund alligevel med sejren i den vigtigste - nemlig den om udlændingedebatten.

De to andre dele - skatter og afgifter og fordelingspolitik mellem kommunerne vandt Kristian Thuelsen Dahl, men de vil ikke rykke særligt ved stemmerne.

Det vurderer politisk kommentator Jarl Cordua, da B.T. fanger ham på telefonen efter debatten.

Kristian Thulesen Dahl (DF) tabte ifølge Jarl Cordua debatten. Foto: Claus Fisker Vis mere Kristian Thulesen Dahl (DF) tabte ifølge Jarl Cordua debatten. Foto: Claus Fisker

»Det mest interessante var debatten om udlændingepolitikken, hvor de begge mente, at de førte den strammeste politik. Derfor endte debatten med at handle meget om strategien, der skulle til for at føre politikken ud i livet,« siger Jarl Cordua til B.T. og fortsætter:

»Her kom Thulesen Dahl til at fremstå som en del af establishmentet og som en, der ville gå den traditionelle Christiansborg-vej, mens Vermund havde stor succes med at fremstille sig selv som en bekymret borger og mor, som gjorde noget nu, fordi DF havde svigtet.«

Ifølge den politiske kommentator tabte Kristian Thuelsen Dahl især på, at han næsten lød som om, han er regeringen. Han kæmpede med at skulle forklare sin fortid, mens det lykkedes for Pernille Vermund at fremstille sig selv som det friske pust - godt ledt på vej af den manglende fortid.

En fortid, som Thuelsen Dahl dog forsøgte at grave frem alligevel.

Hvem synes du, vandt debatten?

»Hun prøvede at fremstille sig selv som det friske pust udefra. Men det passer slet ikke, for hun har været i Folketinget i mange år for De Konservative. Det prøvede Thulesen Dahl også at påpege ved at stikke til hende,« siger Jarl Cordua.

Men lige lidt hjalp det ifølge Cordua. Pernille Vermund havde nemlig stort held til at tale til Nye Borgerlige og Dansk Folkepartis fælles målgruppe.

»Pernille Vermund lykkedes med at fremstille sig selv som det friske pust, og hun var dygtig til at tale til en målgruppe, som gerne vil have lette svar og lette løsninger. Og det er netop denne målgruppe, der stemmer på Vermund, fordi det handler om mavefornemmelse,« lyder vurderingen fra den politiske kommentator.

Alt i alt mener Jarl Cordua, at Pernille Vermund slap bedst ud af debatten, selvom han understreger, at det i høj grad handler om øjnene, der ser.

Pernille Vermund (NB) lykkedes med at fremstille Kristian Thulesen Dahl som en del af regeringen, mens hun selv var det friske pust udefra. Foto: Claus Fisker Vis mere Pernille Vermund (NB) lykkedes med at fremstille Kristian Thulesen Dahl som en del af regeringen, mens hun selv var det friske pust udefra. Foto: Claus Fisker

»Pernille Vermund slap godt fra debatten, men man skal i forvejen være i det vælgersegment for, hvem udlændingepolitikken overskygger alt andet, for at man stemmer på hende,« afslutter han.

Genoplev duellen i LIVE-bloggen herunder: