Det var på ingen måde givet på forhånd, at den vigtige post som politisk ordfører i Venstre skulle gå til Britt Bager, som det er sket torsdag morgen.

Sådan lyder det fra politisk kommentator på Altinget, Erik Holstein, efter at den 41-årige østjyde blev valgt til den centrale stilling i partiet på et gruppemøde kort efter klokken 8.

»Jeg synes, det er lidt overraskende, fordi hun ikke har været fremme i forreste række før. Måske er det fordi, Løkke godt vil have flere kvinder i front. Men hun kan godt have en vis skarphed, som man som politisk ordfører har brug for. De skal kunne hamre til bolden, men det vil overraske mig, hvis hun kan gøre det lige så godt som Jakob Ellemann-Jensen, for det kræver et helt særligt talent. Men uanset hvem det ville være blevet, ville det være svært at have samme tyngde på den post,« siger han.

Britt Bager er valgt til ny politisk ordfører Foto: Liselotte Sabroe Britt Bager er valgt til ny politisk ordfører Foto: Liselotte Sabroe

Med valget af Britt Bager står Lars Løkkes nye hold frem mod næste Folketingsvalg, der skal afholdes senest 17. juni 2019, klar. Men Lars Løkkes chance for at bevare statsminister-titlen er ikke blevet øget med sin rokade, der blev udløst af, at Søren Pind tirsdag meldte, at han ville stoppe som uddannelses- og forskningsminister, hvorefter det lød fra Esben Lunde Larsen, at han ville trække sig som miljø- og fødevareminister.

»Det har ikke forbedret Løkkes chance for at vinde valget, men jeg synes det går nogenlunde lige op. Det er en fordel for ham, at han har skiftet Esben Lunde Larsen ud. Han stod for en miljøpolitik, der ikke var opbakning til. Han var alt for landbrugsorienteret, og Venstre vil godt have en mere grøn profil.Og så var han kronisk upopulær i befolkningen. Jakob Ellemann-Jensen er anderledes populær, så at få ham som minister er et plus,« siger Erik Holstein og fortsætter:

»Omvendt er det et minus, at Jakob Ellemann-Jensen ikke længere er politisk ordfører. Her vil han blive savnet. Han var slagfærdig og god til at håndtere perioder, hvor det ikke er gået godt.«

De to andre, nye ministre trækker ikke op i regnskabet, vurderer Erik Holstein

»Tommy Ahlers er en joker. Han har ingen erfaring overhovedet fra Christiansborg, og det plejer ikke at gå godt. Det er Charlotte Sahl-Madsen (tidligere videnskabsminister, red.) og Thyra Frank (nuværende ældreminister, red.) eksempler på, hvor Lykke Friis (tidligere klima- og energiminister samt ligestillingsminister, red.) er undtagelsen. Folk uden politisk erfaring har ikke tålmodigheden til at være i langstrakte politiske forhandlinger. De er vant til hurtige beslutninger.«

»Den primære grund til, at Eva Kjer Hansen er blevet minister er, at hun appellerer til vælgergrupper i det jyske bagland, som Løkke har brug for at række ud til, nu hvor Esben Lunde er væk. Hun kan være lidt en stridbar dame. Eksempelvis var hun klar til at bryde partidisciplinen i spørgsmålet om et burkaforbud,« lyder det videre.

Karen Ellemann er på mødet torsdag morgen valgt til ny formand for Venstres folketingsgruppe.