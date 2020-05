Det fyger med hårde beskyldninger mellem Konservative og Venstre efter sidstnævnte har indgået aftale med S.

Det er ikke for sjov eller teatertorden, når De Konservative tirsdag har fundet det tunge verbale skyts frem mod Venstres ageren i forhandlingerne om en udligningsreform. Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

Venstre har lavet en udligningsreform med Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Alternativet. Det har fået flere konservative politikere til at beskylde partiet for at svigte både dem og blå blok.

- Det er voldsomt, det er det. Der ligger en utilfredshed med, at Venstre i dette forløb ikke har forsøgt at inddrage eller orientere De Konservative.

- Og det allerværste i aftalen for De Konservative er, at Venstre og Socialdemokratiet har bundet sig til hinanden, så kommende aftaler om udligning skal ske i enighed.

- Det betyder, at selv hvis der kom et stort, blåt flertal, så vil De Konservative ikke kunne forlange en reform af udligningssystemet, siger Hans Engell og fortsætter:

- Så det er en enorm hård aftale vendt mod konservative kommuner. Og der er ikke noget at sige til, at det udløser en borgerlig borgerkrig.

På det sociale medie Twitter har den politisk ordfører for De Konservative, Mette Abildgaard, kaldt Venstre for illoyale, mens Mai Mercado har skrevet, at Venstre kører solo, og at det "ikke er megen samling på blå blok".

Splittelsen mellem de to borgerlige partier er reel, siger Hans Engell:

- Der er alvorlige skår. Det handler måske ikke så meget om indholdet i reformen, men hele måden det er sket på.

- Konservative føler på ingen måde, at Venstre tager dem seriøst og inddrager dem. På den anden side føler Venstre i allerhøjeste grad, at Konservative udnytter situationen til at angribe dem og stjæle stemmer.

- Forholdet mellem Venstre og Konservative er ikke decideret helt elendigt. De er ikke i krig med hinanden, men det er ikke noget solidt forhold. Og det er en kæmpe svaghed i en situation, hvor det borgerlige Danmark i forvejen står uendeligt svagt i forhold til rød blok.

