Pernille Vermund (NB) peger nu på sig selv som statsminister. Men det er et forsøg på opmærksomhed; Vermund er kommet til at være den kedelige tante på højrefløjen, siger politisk kommentator.

Nye Borgerlige flytter onsdag aften pegefingeren fra statsminister Lars Løkke Rasmussen. Pernille Vermund vender i stedet fingeren mod sig selv som et bud på Danmarks kommende statsminister efter folketingsvalget.

»Vi har fra starten sagt, at den, der vil indfri vores krav, er den, vi vil pege på som statsminister. Hvis der ikke er en borgerlig kandidat, der vil det, så vil jeg pege på mig selv,« siger Pernille Vermund til B.T.

Udmeldingen kommer, efter Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften udtalte til DR, at han anerkender problemerne på flygtningeområdet, men at han ikke vil overtræde de internationale konventioner, EU-landene skal leve op til på flygtningeområdet.

Men hendes udmelding er ikke nogen kæberasler. Faktisk har hun truet med det før.

»Det er et forsøg på at få opmærksomheden i en valgkamp, hvor hun er landet i den situation, at Stram Kurs snupper hendes vælgere, og hun står og ligner den kedelige tante på højrefløjen.«

»Hun havde regnet med at være den udfordrende, den frække, kække, provokerende. Så blev hun klemt af en, der var mere provokerende i Rasmus Paludan,« siger politisk kommentator for B.T., Søs Marie Serup.

Statministeren fastholder ifølge Pernille Vermund 'en politik, hvor kristne forfulgte svigtes i FN's lejre, mens muslimske migranter kan rejse gennem flere sikre lande og få asyl i Danmark,' skriver hun på sin facebookprofil.

Men der er intet overraskende ved hans udmeldinger, fastslår den politiske kommentator.

»Som statsminister for Danmark kan han ikke andet end stå fast på konventionerne. Man må sige, hvis man tænker tilbage på valgkampens første uge, var der et brøl, der lagde vægt på, at han skulle tage afstand fra højrefløjen og deres meget stramme udlændingepolitik. Det kan man sige, han gør her - igen, for han siger ikke noget, han ikke har sagt før.«

Ifølge Søs Marie Serup kan Nye Borgerliges afstandtagen til Venstre vise sig at være et dumt valg.

»Når man er ny i politik og skal kæmpe sig over spærregrænsen, så handler det om at overbevise vælgerne om, at deres stemme ikke vil gå tabt, og at man kan finde ud af at samarbejde i det parlamentariske spil. Det er et dumt sted at stå og stille sig sårbar,« siger hun.

Dog melder udmeldingen om et blå blok, der er splittet til atomer.

»Det er opsigtsvækkende, fordi det bidrager til historien om et borgerligt Danmark i nedsmeltning,« siger Søs Marie Serup.

I torsdagens meningsmåling fra YouGov foretaget for B.T. står Venstre til 18,3 procet af stemmerne.

Det er en fremgang siden statsministeren udskrev valg. 7. maj stod partiet til 17,1 procent.

Omvendt går det for Nye Borgerlige. 3,5 procent af stemmerne står partiet til i dag, og det når dermed lige over stemmegrænsen på 2 procent, mens partiet stod til 6,3 procent af stemmerne den 7. maj.