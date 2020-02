»Det har sådan lidt desperationens skær over sig.«

Sådan lyder det fra den politiske kommentator Lars Trier Mogensen, efter den radikale leder Morten Østergaard onsdag aften har truet med at vælte regeringen, hvis ikke der er kommer en klimahandlingsplan på plads inden grundlovsdag.

»Det forekommer mig at være tomme trusler,« siger Lars Trier Mogensen.

Det er der blandt andet to årsager til, forklarer han.

For det første er der et forhandlingsforløb i gang.

»Selvom det trækker ud, og selvom det er bøvlet, så er det på mange måder planlagt til at skulle kunne kulminere med en aftale om en klimahandlingsplan til sommer. Så på den måde kan man sige, at de (Radikale, red.) lidt sparker en åben dør ind,« fortæller den politiske kommentator.

For det andet mener Lars Trier Mogensen ikke, at der er mange, der rent faktisk tror på, at de Radikale vil stemme for et mistillidsvotum til regeringen.

»Det er et udtryk for, at der ikke er meget forståelsespapir mellem dem (Radikale og Socialdemokratiet, red.), og forståelsen er ved at være slidt godt ned til sokkeholderne. Ellers ville man forsøge at afklare nogle af de her ting internt og stille de her krav internt,« fortæller han og tilføjer:

ARKIVFOTO af Morten Østergaard og Mette Frederiksen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere ARKIVFOTO af Morten Østergaard og Mette Frederiksen. Foto: Søren Bidstrup

»Det, at Morten Østergaard har brug for at bralre ud med det offentligt, er et udtryk for, at han måske ikke har specielt stor tillid til, at de Radikale vil blive hørt.«

Lars Trier Mogensen tror derfor ikke, at Morten Østergaards trussel er noget, der gør hverken statsminister Mette Frederiksen eller klimaminister Dan Jørgensen (S) specielt nervøse.

»Jeg tror absolut ikke, at det er noget, der gør hverken Mette Frederiksen eller Dan Jørgensen søvnløse eller nervøse. Men det er trods alt noget, de nok gerne havde været foruden. For selvfølgelig er det en ubekvem og irriterende situation, at et støtteparti ligefrem begynder at true med at vælte regeringen. Det er jo ikke et udtryk for, at der er specielt god stemning,« forklarer han.

Samtidig kan der ifølge Lars Trier Mogensen være andre motiver bag Morten Østergaards udmelding.

»Som en trussel og et stunt, så virker det selvfølgelig markant og kraftfuldt og som noget, der kan bringe Morten Østergaard lidt tættere ind til manegen,« siger han.

Samtidig er der også en kamp blandt nogle af støttepartier om, hvem der kan 'claime' at være det grønne parti.

»Det er mere en selviscenesættelse af Morten Østergaard i forhold til de radikale vælgere og til grønne vælgere. Alternativet er jo også smeltet sammen, så der kunne være et element af, at gribbene så at sige cirkler rundt om Alternativets ådsel,« forklarer Lars Trier Mogensen og fortsætter:

»Og derfor er der måske også i de her dage en mulig gevinst for de Radikale ved at skabe sig en grøn profil og sætte sig på de grønne vælgere.«

Det var onsdag aften, at Morten Østergaard blandt andet i et interview med DR forklarede, at man ville trække støtten til regeringen, hvis der ikke er kommet en aftale om klimahandlingsplanen på plads inden grundlovsdag den 5. juni.

»Vores fortsatte opbakning til regeringen hviler på, at vi inden grundlovsdag har truffet beslutninger, der bringer den grønne omstilling videre,« lød det fra Østergaard.

I december indgik et bredt flertal af Folketingets partier en aftale om en Klimalov.

Den forpligter den til enhver tid siddende regering til at arbejde for at nedbringe Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.