Naser Khader har meldt sig 'klar til kamp' efter en sygemelding med stress, men spørgsmålet er, om han nogensinde kommer i 'kamp' igen.

For spørger man Erik Holstein, politisk kommentator for Altinget, er der ikke meget, der taler for, at Naser Khader kan vende tilbage til dansk politik.

»Det stiller De Konservative i et kedeligt dilemma, hvis han forsøger at komme tilbage, inden sagerne er afklaret, og han har ikke nogen chancer i et andet parti med den situation, som han står i nu,« siger han og henviser til krænkelsessager, der i øjeblikket hænger som en sort sky over Naser Khaders hoved.

Adskillige kvinder har fortalt, at de er blevet krænket af Naser Khader, og det har fået De Konservative til at iværksætte en advokatundersøgelse af det mangeårige folketingsmedlem.

Og indtil den undersøgelse er afsluttet, er Naser Khader heller ikke velkommen hos De Konservative.

»Så han har i virkeligheden ikke de store muligheder. Han kan håbe på, at det ikke ser så slemt ud, når sagerne er undersøgt, men hans odds er meget ringe,« siger Erik Holstein.

Men hvor efterlader det så Naser Khader, hvis hverken De Konservative eller andre partier vil have ham?

»Jeg kan ikke se, at han har en vej tilbage i politik. Jeg tror, han er færdig. Men jeg vil gerne tilføje, at det er en trist skæbne, hvis det slutter på den her måde. I starten af karrieren havde han nogle værdifulde pointer i forhold til demokrati, ytringsfrihed og fundamentalisme,« siger han og fortsætter:

»Så hvis hans eftermæle bliver, at han er færdig i dansk politik på grund af de krænkelsessager, så er det en trist skæbne, omend han selv er skyld i det.«