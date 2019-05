Hvilke politikere er i plus, og hvilke er i minus? De politiske kommentatorer Søs Marie Serup og Lars Trier Mogensen gør her i 'Plus & Minus – Valg med Søs og Trier' – det politiske regnebræt op frem mod valgdagen.

Søs Marie Serup, politisk kommentator Foto: Jon Wiche Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator Foto: Jon Wiche

Søs Marie Serup uddeler sine plusser og minusser for den første lille uges valgkamp.

Mette F høster sympati-point

»Mette Frederiksen har paradoksalt nok fået en god start på valgkampen. Selv om hun været lagt ned af sygdom, har vi faktisk hørt en del til hende. Vi har fået en helt 'story' om hende på de sociale medier startende med billedet af hendes hånd med drop i. Hun har helt sikkert høstet nogle sympati-point.«

God uge for Dyhr

»Pia Olsen Dyhr har haft en god uge. Hun klarede det rigtig flot i begge partilederrunder på DR og TV2. Hun fremstår saglig og klart. Med sine to ultimative krav om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver samt afskaffelse af kontanthjælpsloftet har hun sikret, at man har hørt rigtig meget om SF.«

Medierne fortjener et plus

»Mediernes håndtering af Paludan fortjener et plus. Medierne har for eksempel afdækket, at det, han har sagt i partilederrunderne, modsiges af, hvad han tidligere har sagt i sine egne videoer. Og medierne har gravet sager frem fra hans fortid, som kan have indflydelse på vælgerne.«

Træls uge for DF

»Det har været en træls uge for Dansk Folkeparti. Der er meget negativ fokus på, at deres målinger ikke ser godt ud. De er på hælene og har endnu ikke formået at sætte en stor offensiv ind. Deres grænseudspil kom ind i valgkampen på en kejtet og fumlet måde.«

Ude af form

»Uffe Elbæk har ikke rigtig fundet formen. I 2015 var han valgkampens humørbombe, inkarnationen på håbet om en bedre fremtid og den fornuftige stemme i debatten, der appellerede til politik på en ny måde, hvor man taler pænt til hinanden og er venner. Den stemning omkring Elbæk fra været fraværende denne gang.«

Vermund nærmest overflødig

»Pernille Vermund er nærmest blevet overflødig, klemt som hun er mellem DF og Stram Kurs. De vælgere, der søger mod den mest højreorienterede udlændingepolitik, har med Stram Kurs fundet et nyt tilholdssted. Vermund har ikke fundet sig til rette i sin nye position.«

Lars Trier Mogensen, politisk kommentator Foto: Jon Wiche Vis mere Lars Trier Mogensen, politisk kommentator Foto: Jon Wiche

Lars Trier Mogensen uddeler plusser og minusser for den første lille uges valgkamp.

Kæmpe plus for Mette F

»Mette Frederiksen er nu trådt ind i valgkampen. Ikke bare med sympati for hendes sygdomsperiode i ryggen, men til en valgkamp, hvor Løkkes forventede kritik af hendes 'uansvarlige' velfærdspolitik er forstummet, fordi Løkke med sit nye velfærdsløfte har kopieret hendes politik. Hendes ømme punkt er væk. Det er et kæmpe plus for hende.«

Spektakulært

»Rasmus Paludan er stormet ind på den politiske scene. Han har evnet at stå distancen i partilederrunderne. Med stor gennemslagskraft. Han har nu en reel chance for at komme i Folketinget. Det er spektakulært, og han har ændret valgkampens dynamik.«

Dyhr genrejser SF

»Pia Olsen Dyhr ser ud til at genrejse SF. Partiet står i nogle målinger til at fordoble mandattallet. Med sine to ultimative krav til Socialdemokratiet om minimumsnormeringer og afskaffelse af kontanthjælpsloftet har hun fundet nogle sager, som måske kan løfte partiet endnu højere op.«

Taberstrategi

»Lars Løkke Rasmussen er ikke kommet ud af starthullerne. Hans ide om at vinde valget på sine lederegenskaber og statsmandskunst trækker de fleste på smilebåndet over med tanke på, hvad der har været af sager omkring ham. Han udstråler ikke den statsmand, som han og Venstre forsøger at iscenesætte ham som. Det er en taberstrategi.«

Thulesen Dahl i vildrede

»Kristian Thulesen Dahl er valgkampens anden store taber. DF står til at blive halveret. Han har ikke formået at vende den nedadgående spiral med nogle dagsordenssættende udmeldinger og sager. Thulesen Dahl fremstår som en vindtør teknokrat, der forsvarer status quo. Han virker til at være i vildrede.«

Elbæk fremstår udbrændt

»Alternativet og Uffe Elbæk går tilbage i en tid, hvor klimaet – deres mærkesag nummer 1 – ligger øverst på vælgernes dagsorden. Elbæk fremstår udbrændt og som en del af parnasset. Den politiske fornyelse, Elbæk stod for ved sidste valg, er væk. Han risikerer, at Alternativer dykker under spærregrænsen. Alarmklokkerne blinker.«