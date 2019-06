»Vælgerne og baglandet har tørstet efter en type som ham.«

Sådan lyder det kort og kontant fra politisk kommentator Jarl Cordua, da B.T. spørger ham ind til, hvorvidt den purunge Liberal Alliance-komet Alex Vanopslagh kan formå at få partiet tilbage på ret kurs efter katastrofevalget.

»Han er den ægte vare. En uforfalsket, klassisk liberalist, som er dygtig, overbevisende og velargumenterende med klare synspunkter. Han kan mange af de ting, som en politiker skal kunne, så jeg er bestemt optimist på Liberal Alliances vegne,« siger Jarl Cordua og fortsætter:

»Det kommer ikke til at gå helt galt med ham ved roret.«

Selvom Alex Vanopslagh kun er 27 år gammel og akkurat nyvalgt til folketinget, er Jarl Cordua ikke bekymret for, om han har erfaring nok til at overtage efter Anders Samuelsens som politisk leder.

»Alderen har ingen betydning. Han er bestemt ikke nybegynder i politik eller én, som lige er landet og kørt ind med firetoget. Efter et halvt år med ham som partileder er jeg sikker på, at LA kommer til at se gode ud igen.«

Det er især Alex Vanopslaghs evner i debatter, der har imponeret den politiske kommentator.

»Han er en voldsom stærk debattør, og så er han fandenivoldsk og fremragende til kampagner, så det bliver meget spændende at se ham i aktion.«

Alex Vanopslagh bliver ny leder af Liberal Alliance. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Alex Vanopslagh bliver ny leder af Liberal Alliance. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Liberal Alliance mistede hele ni mandater ved onsdagens folketingsvalg og er nu nede på blot fire mandater.

Det betød, at store profiler som Joachim B. Olsen, Laura Lindahl, Christina Egelund og Anders Samuelsen røg ud af Folketinget.

Derfor er det yderst vigtigt for partiet, at Alex Vanopslagh formår at få dem på ret kurs, da det ellers er slut for dem i dansk politik, vurderer Jarl Cordua.

»De er alle sammen klar over, at partiet lukker og slukker, hvis de ryger ud næste gang. 'Failure is not an option', som man siger.«

Men kan en blot 27-årig bære det store ansvar?

»Bare det, at Samuelsen er væk, er næsten nok i sig selv til, at partiet får deres tidligere tilhængere tilbage, tror jeg. Den tidligere ledelses monumentale utroværdighed, hvor de f.eks. ikke kunne forklare, hvad Thyra Frank gik og lavede, og hvor de fortalte historier, som ingen troede på, er glemt nu,« siger Jarl Cordua og fortsætter:

»Det er et 'clean sheet' nu, hvor følelsen af nederlag og manglende realisme er væk, for nu har de én mand, der virkelig kæmper for liberalismen, ved roret. Jeg tror, at Alex Vanopslagh er det bedste, der kunne ske for LA.«

Hovedpersonen selv udtaler i en pressemeddelelse, at han er 'glad, ydmyg og beæret' over, at en enig folketingsgruppe har peget på ham som den nye partileder.